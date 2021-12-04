04 декабря 2021, 18:44

Азербайджан передал Армении десять военных в обмен на карты минных полей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Десять военнослужащих, плененных 16 ноября, Азербайджан передал сегодня Армении в обмен на карты минных полей.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 ноября на границе Армении и Азербайджана произошли боестолкновения. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером 16 ноября после телефонных переговоров глав Минобороны Армении и Азербайджана с министром обороны России Сергеем Шойгу. По официальным данным сторон, погибли семь и ранены десять азербайджанских военных, с армянской стороны погибли шесть солдат, еще 13 оказались в плену, а 24 пропали без вести.

Ранее власти Азербайджана неоднократно обвиняли армянскую сторону в отказе предоставить карты минных полей. В июне в обмен на карты минных полей в Агдамском районе Азербайджан возвратил 15 армянских военных, которые были взяты в плен в ходе боев, длившихся с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 3 июля в обмен на карты минных полей в Физулинском (расположен на территории Гадрутского и Мартунинского районов Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла") и Зангеланском районах Азербайджан возвратил еще 15 армянских военных.

Сегодня Азербайджан в обмен на карты минных полей передал Армении десять военных, плененных 16 ноября. "Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, в субботу, 4 декабря, передала Армении десять военнослужащих армянского происхождения", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" сообщении Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Ведомство отметило, что 26 ноября Азербайджан передал Армении двух человек, в том числе одного военного. "В то же время, в результате проведенных переговоров, армянская сторона передала карты минных полей других освобожденных территорий Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

СГБ выразила благодарность министерству обороны России за посредничество в передаче Азербайджану карт минных полей.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Житель Нагорного Карабаха задержан азербайджанскими военными", "ЕСПЧ вступился за четырех армянских пленных", "Пашинян предложил властям Азербайджана заключить мирный договор".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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