Азербайджан обвинил Армению в отказе предоставить карты минных полей

05 апреля 2021, 18:03

После обострения карабахского конфликта в 2020 году на минах подорвались 106 граждан Азербайджана, а Армения до сих пор не предоставила карты заминированных территорий, заявил сегодня официальный Баку. ООН выделила Азербайджану миллион долларов на работы по разминированию.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе ведутся работы по разминированию после полномасштабных боевых действий осенью 2020 года. Этим занимаются саперы Нагорного Карабаха и Азербайджана, а также российский миротворческий контингент. Только на разминирование двух из 25 километров железнодорожной ветки Барда - Агдам азербайджанским саперам потребовался месяц.

1 декабря 2020 года во время разминирования в Нагорном Карабахе погибли двое карабахских военнослужащих - Жирайр Матевосян и Гегам Ованнисян. Взрыв произошел на территории одной из воинских частей, когда солдаты вывозили с оборонительного участка боеприпасы. В той части зоны конфликта, которую контролирует Азербайджан, на минах гибнут чаще, причем и мирные жители. Только с 10 ноября 2020 года по 9 февраля 2021 года, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, на минах подорвались 74 человека. 3 марта в одном из сел Агдамского района наехал на мину автомобиль азербайджанского чиновника, который получил тяжелые ранения.

Армения скрывает карты минных полей, в результате чего в зоне конфликта продолжают гибнуть люди, заявил на брифинге помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев. "Мы обращаемся в международные организации. Это препятствует возвращению азербайджанцев на свои земли, также мешает правительству Азербайджана осуществлять восстановительные процессы. Мы поднимаем этот вопрос и на двусторонних встречах", - сказал он.

Гаджиев указал также на негативное воздействие мин на экологию. "Почва подвергается химическому загрязнению, когда они остаются под землей в течение длительного времени", - процитировало сегодня помощника азербайджанского президента АПА.

Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил Азербайджану миллион долларов на очистку территории от мин, сообщил на том же брифинге представитель международной организации Чару Бист. "Эти средства пойдут на затраты, связанные с персоналом и на оказание поддержки", - привело слова Чару Биста издание.

По итогам осеннего обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории, а Армения и Азербайджан согласились на введение в регион российского миротворческого контингента, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Отказываясь предоставить карты минных полей, Армения нарушает нормы международного права, заявило министерство иностранных дел Азербайджана. "Армения также на этапе вынужденного отступления после контрнаступательных операций вооруженных сил Азербайджана намеренно установила мины на этих территориях, чтобы нанести как можно больший ущерб азербайджанской стороне и создать дополнительные препятствия для возвращения гражданского населения в свои дома", - утверждается в заявлении ведомства, опубликованном сегодня государственным информагентством "Азертадж".

По данным МИД Азербайджана, с 10 ноября 2020 года в результате взрыва мин погибли 14 мирных жителей и шесть военных, тяжелые ранения получили 16 гражданских лиц и 69 военных, указано в публикации.

С новостями о событиях в зоне карабахского конфликта на "Кавказском узле" можно ознакомиться на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"