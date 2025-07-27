Аэропорт Волгограда возобновил работу

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Отменены ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту Волгограда, введенные из-за небезопасности полетов. По данным Росавиации, один самолет ушел на запасной аэродром.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в аэропорту Волгограда были введены ограничения на прием и отправление самолетов. Это сделано "для обеспечения безопасности полетов", пояснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Воллгограда сняты ограничения на прием и отправление авиарейсов, сообщил в 07.35 мск пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Волгоград", - написал он в своем телеграм-канале "Представитель Росавиации".

Напомним, рано утром 26 июля в аэропортах Владикавказа и Грозного также были введены ограничения на прием и отправление рейсов. Спустя несколько часов ограничения были сняты, однако менее чем через час введены повторно. Вскоре ограничения были отменены, но уже в 11.41 мск вновь введены - на этот раз только в аэропорту Грозного. Таким образом, аэропорт Грозного трижды приостанавливал работу. За это время военные сбили в Северной Осетии четыре беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Позднее Росавиация разрешила аэропорту Грозного возобновить полеты. При этом один самолет, направлявшийся в Чечню, был вынужден сесть на запасном аэродроме.

В ночь на 25 июля в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя и Сочи также были введены ограничения на прием и отправление самолетов. В тот же день ограничения были сняты.