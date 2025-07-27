Приостановлена работа волгоградского аэропорта
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Для обеспечения безопасности введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда.
Как писал "Кавказский узел", утром 26 июля была введены ограничения полетов в аэропортах Владикавказа и Грозного, спустя несколько часов ограничения были сняты.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил сегодня около 01.00 в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения "необходимы для обеспечения безопасности полетов".
Напомним, что в ночь с 26 на 27 июня в Волгоградской области были сбиты 13 беспилотников.
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