Более 30 дронов уничтожены в двух регионах юга России

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Военные за ночь сбили в Ростовской области 19 беспилотников, запущенных со стороны Украины, еще 13 дронов уничтожены в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Сколько дронов уничтожено, он не уточнил.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 39 дронов, запущенных со стороны Украине, из них 19 сбиты в Ростовской области, 13 – в Волгоградской. Остальные семь беспилотников сбиты в Крыму, в Белгородской, Брянской и Самарской областях, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

В Волгоградской области атаке БПЛА подверглись город Волжский, а также Суровикинский и Калачевский районы. В Калачевском районе было временно ограничено движение по мосту через Дон "для ликвидации обломков БПЛА". Также произошли "возгорания сухой травы", люди не пострадали. Утром движение по мосту было возобновлено, сообщила в своем телеграм-канале областная администрация.

Напомним, 26 июня беспилотники были сбиты в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Люди не пострадали.

В ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.

Позднее в тот же день власти сообщили, что атаке беспилотников подверглись также Мясниковский и Неклиновский районы.

В ночь на 10 июня в Волгоградской и Ростовской областях военные обезвредили шесть беспилотников.