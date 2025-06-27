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06:55, 27 июня 2025

Беспилотники сбиты в Ростовской области

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В Шахтах и четырех районах Ростовской области уничтожены беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", 26 июня беспилотники были сбиты в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Люди не пострадали.

Минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах, сообщил в 05.50 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь .

"По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется", - говорится в публикации. По состоянию на 06.54 мск, новая информация в телеграм-канале чиновника не опубликована.

Напомним, в ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.

Позднее в тот же день власти сообщили, что атаке беспилотников подверглись также Мясниковский и Неклиновский районы области. 

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Автор: "Кавказский узел"

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