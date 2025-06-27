Беспилотники сбиты в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Шахтах и четырех районах Ростовской области уничтожены беспилотники, запущенные со стороны Украины.
Как писал "Кавказский узел", 26 июня беспилотники были сбиты в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. Люди не пострадали.
Минувшей ночью военные уничтожили беспилотники в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах, сообщил в 05.50 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь .
"По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Информация уточняется", - говорится в публикации. По состоянию на 06.54 мск, новая информация в телеграм-канале чиновника не опубликована.
Напомним, в ночь на 25 июня были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несветайском районе. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.
Позднее в тот же день власти сообщили, что атаке беспилотников подверглись также Мясниковский и Неклиновский районы области.
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.