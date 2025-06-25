Слюсарь отчитался о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область

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В Таганроге при падении БПЛА произошел обрыв линии электропередачи, в Азове повреждено здания промпредприятия. Атаке беспилотника ночью подверглись также Мясниковский и Неклиновский районы Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несвитайском районе Ростовской области. В Азове повреждена кровля зернового склада в порту, а в Таганроге - здание спортивного комплекса "Авангард", школа и два дома.

Помимо частичного разрушения и возгорания на спорткомплексе, повреждений остекления окон в лицее 28 и двух многоквартирных домах в Таганроге произошел также обрыв линии электропередачи, сообщил утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших среди людей нет", - написал он в своем телеграм-канале в 6.09 мск.

По словам Слюсаря, сегодня в Таганроге и Азове приступят к восстановительным работам. "Жителям многоэтажек, получивших повреждения, поможем заменить остекление", - отметил он.

Также сегодня ночью силы ПВО отражали атаку БПЛА в Мясниковском и Неклиновском районах, уточнил он.

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