Глава Таганрога сообщила о последствиях падения беспилотника

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При падении беспилотника в Таганроге, помимо спортивного комплекса "Авангард", получили повреждения школа и два дома, в них разбиты стеклопакеты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были сбиты беспилотники в Азове, Таганроге и Родионово-Несвитайском районе Ростовской области. В Таганроге повреждено здание спортивного комплекса "Авангард", а в Азове - кровля зернового склада в порту.

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщила о повреждениях в городе после атаки беспилотника сегодня в своем телеграм-канале. Помимо уже упомянутого врио главы области спортивного комплекса "Авангард", получившего разрушения, повреждены еще несколько объектов.

В частности, по словам Камбуловой, разбиты стеклопакеты в школе №28, а также в двух жилых домах на улице Трудовых Резервов 2 и 2/1. "Гражданам помогут в восстановлении окон", - отметила глава администрации.

Она также сообщила, что в соцсетях распространяются различные слухи по поводу происшествия, и попросила сохранять спокойствие, избегать паники и доверять только официальной информации.

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