Беспилотники сбиты в Ростовской области

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В Азове, Таганроге и Родионово-Несвитайском районе Ростовской области военные сбили беспилотники. В Таганроге повреждено здание спортивного комплекса "Авангард", в Азове - кровля зернового склада в порту.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 22 по 23 июня в Ростовской области БПЛА были сбиты над Миллеровским, Каменским, Тарасовским, Боковским и Милютинским районами, на предприятии в Каменском районе после атаки возник пожар. Пожар был потушен в первой половине того же дня.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня о воздушной атаке на регион. По его словам, БПЛА сбиты в Таганроге, Азове и Родионово-Несвитайском районе.

Из-за падения БПЛА на здание спорткомплекса "Авангард" на улице Спортивной, 2а в Таганроге загорелась кровля на площади 30 квадратных метров, разрушена стена. В Азове обломки беспилотника посекли кровлю зернового склада в порту, неподалеку загорелся камыш на площади до пяти квадратных метров.

По данным врио губернатора, никто при этом не пострадал, возгорания оперативно ликвидированы.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 июня беспилотные летательные аппараты пытались атаковать с воздуха объекты в трех регионах Южного федерального округа. Всего российскими военными были перехвачены и обезврежены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отчиталось утром Минобороны России. Сразу 14 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, пять – над территорией Волгоградской области и еще четыре дрона уничтожены в Астраханской области.

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