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08:49, 23 июня 2025

Астраханская, Волгоградская и Ростовская области оказались в зоне ночной атаки дронов

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью беспилотные летательные устройства пытались атаковать с воздуха объекты в трех регионах южного федерального округа. Сбиты 23 БПЛА, отчиталось Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", о ночных атаках беспилотников ранее сегодня сообщили губернаторы двух южных регионов. В Ростовской области БПЛА были сбиты над Миллеровским, Каменским, Тарасовским, Боковским и Милютинским районами, на предприятии в Каменском районе после атаки возник пожар. В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА возникли локальные возгорания сухой травы.

Всего за прошедшую ночь, начиная с 22.00 мск 22 июня, российскими военными были перехвачены и обезврежены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отчиталось утром Минобороны России.

Сразу 14 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, пять – над территорией Волгоградской области и еще четыре дрона уничтожены в Астраханской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что в ночь на 10 июня в Волгоградской и Ростовской областях военные обезвредили шесть беспилотников. 

Утром 19 июня в регионах ЮФО были сбиты 15 дронов, днем - еще 16. Вечером два беспилотника были уничтожены в Астраханской области, еще один - в Волгоградской.

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Автор: "Кавказский узел"

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