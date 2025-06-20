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01:19, 20 июня 2025

Еще три дрона сбиты в Астраханской и Волгоградской областях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два беспилотника были уничтожены вечером 19 июня в Астраханской области, еще один - в Волгоградской области. 

Как писал "Кавказский узел", в течение суток 19 июня аэропорт Волгограда трижды останавливал прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников. Утром 19 июня Минобороны отчиталось о 15 дронах, сбитых в Южном федеральном округе, а затем сообщило о еще 16 БПЛА, сбитых с 11.00 до 16.00 на юге России.

Министерство обороны России вечером 19 июня обновило данные об уничтоженных на юге России дронах. В течение двух с половиной часов в Волгоградской и Астраханской областях были сбиты три беспилотника. 

"В период с 17.00 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Астраханской области и один БПЛА - над территорией Волгоградской области", - утверждается в сообщении Telegram-канала ведомства. 

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался в своем Telegram-канале, что жертв и разрушений в результате вечерней атаки дронов нет. "Сегодня ВСУ предприняли очередные попытки атаковать объекты на территории нашего региона с помощью БПЛА. Все подразделения (РЭБ, ПВО и авиация) отработали штатно. Пострадавших и разрушений нет", - написал чиновник. 

Администрация Волгоградской области не комментировала вечернюю атаку БПЛА 19 июня на своих ресурсах.

"Кавказский узел" также писал, что ночью 19 июня об атаках дронов заявляли власти Миллеровского района Ростовской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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