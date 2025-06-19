15 дронов сбиты над Астраханской, Волгоградской и Ростовской областями

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Минобороны отчиталось о 81 беспилотнике, перехваченном минувшей ночью над российскими регионами. Из них 15 дронов были сбиты в Южной федеральном округе.

Как писал "Кавказский узел", местные власти заявляли о ночных атаках БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области и в Калачевском и Городищенском районах Волгоградской области, а также в южной части Волгограда.

"В течение прошедшей ночи с 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале в 7.48 мск.

По информации ведомства, семь БПЛА сбиты в Волгоградской области, пять дронов уничтожены в Ростовской области и еще три - в Астраханской области. Также атакам беспилотников этой ночью подверглись Брянская, Курская, Смоленская, Орловская, Белгородская, Рязанская области, Московский регион и Республика Крым.

Напомним, что ночью для обеспечения безопасности полетов вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту Гумрак. В 6.38 мск представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгоград (Гумрак) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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