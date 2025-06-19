Атака БПЛА отражена в Миллеровском районе

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Сегодня ночью силы противовоздушной обороны ночью обнаружили и обезвредили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 июня силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. По данным Минобороны России, в регионе были обезврежены два дрона.

"Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе", - сообщил в 5.32 мск врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, в ночь с 5 на 6 июня военные уничтожили беспилотник в Шолоховском районе. В ночь на 5 июня была совершена атака в Миллеровском районе. В результате были повреждены строения, автомобили и нарушена телевизионная трансляция. В небе над Ростовской областью уничтожено 15 беспилотников, сообщало Минобороны.

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