Минобороны отчиталось о сбитых в Ростовской области дронах

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Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были перехвачены сегодня ночью в небе над Ростовской областью. Всего за ночь над регионами страны сбиты 32 беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны сегодня отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Чертковском районе.

По данным Минобороны России, в ночь с 10 на 11 июня в Ростовской области обезврежены два дрона.

Всего над регионами России в период с 20.00 мск 10 июня до 7.00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отмечают в ведомстве. 16 дронов было сбито над территорией Воронежской области, восемь - в Курской области, пять - Тамбовской области и еще один - над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, в ночь с 5 на 6 июня военные уничтожили беспилотник в Шолоховском районе. В ночь на 5 июня была совершена атака в Миллеровском районе. В результате были повреждены строения, автомобили и нарушена телевизионная трансляция. В небе над Ростовской областью уничтожено 15 беспилотников, сообщало Минобороны.

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