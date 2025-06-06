Беспилотник уничтожен в Ростовской области

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Военные сбили в Шолоховском районе беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 5 июня была совершена атака в Миллеровском районе. В результате были повреждены строения, автомобили и нарушена телевизионная трансляция. В небе над Ростовской областью уничтожено 15 беспилотников, сообщило Минобороны.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Шолоховском районе, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он в 05.33 мск. По состоянию на 06.52 мск, Слюсарь не сообщил в своем телеграм-канале новых подробностей инцидента.

Напомним, 27 мая средствами радиоэлектронной борьбы также была отражена воздушная атака в Шолоховском районе.

3 мая в поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Также были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.

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