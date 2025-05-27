Атака БПЛА отражена в Ростовской области

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Средствами радиоэлектронной борьбы сегодня ночью отражена воздушная атака беспилотных летательных аппаратов в Шолоховском районе Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 мая военные сбили в Каменске-Шахтинском Ростовской области беспилотник, запущенный со стороны Украины.

О том, что ночью с помощью средств радиоэлектронной борьбы отражена атака дронов в Шолоховском районе, сообщил в 5.41 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По данным дежурных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - отметил он.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, 3 мая в поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Помимо двух домов, у которых загорелись крыши, были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.

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