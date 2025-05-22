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08:52, 22 мая 2025

Беспилотник уничтожен в Каменске-Шахтинском

Беспилотник. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили в Каменске-Шахтинском беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской операции на Украине. Так, 3 мая в поселке Целина в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек были эвакуированы. Помимо двух домов, у которых загорелись крыши, были повреждены 11 частных домов и здания четырех организаций и учреждений.

Минувшей ночью военные отразили воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется", - написал он. Сколько дронов уничтожены, в публикации не указано. Администрация Каменска-Шахтинского в своем телеграм-канале разместила лишь информацию Слюсаря, не дополнив ее иными подробностями.

Минобороны в своем телеграм-канале сообщило, что с 00.00 до 05.30 мск дежурными средствами ПВО "уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов".

Согласно сообщению, беспилотники обезврежены в 10 областях России, среди которых не указана Ростовская область или другие регионы ЮФО.

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Автор: "Кавказский узел"

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Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

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