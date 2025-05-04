Более десяти домов пострадали при атаке БПЛА в поселке Целина

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Помимо двух домов, у которых загорелись крыши, 11 частных домов в поселке Целина получили повреждения окон и дверей, также повреждены здания четырех коммерческих организаций и муниципальных учреждений.

Как писал "Кавказский узел", военные в ночь на 3 мая обезвредили 47 беспилотников в Краснодарском крае и девять в Ростовской области. В поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, пять человек эвакуированы. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации.

Комиссия по чрезвычайной ситуации завершила обследование домов на территории трех кварталов, пострадавших в результате атаки БПЛА, сообщила в своем Telegram-канале глава Целинского района Оксана Косенко.

Специалисты провели оценку ущерба и разъяснили порядок получения компенсаций пострадавшим, сообщила она

По результатам обследования частично повреждены оконные блоки и дверные проемы в 11 частных домовладениях, двух коммерческих организациях и двух муниципальных учреждениях.

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