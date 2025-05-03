56 беспилотников сбиты на Кубани и в Ростовской области

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Военные обезвредили минувшей ночью 47 беспилотников в Краснодарском крае и девять в Ростовской области. В акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров, направленных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью двое взрослых и два ребенка получили ранения в результате атаки беспилотников на Новороссийск. В станице Тамань в результате атаки поврежден частный дом, в Анапе – три частных дома.

В поселке Целина Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелись крыши двух домов, эвакуированы четыре человека.

В течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 беспилотников, запущенных со стороны Украины, из них 47 в Краснодарском крае и девять в Ростовской области. Остальные обезврежены в Крыму, Брянской, Курской и Белгородской областях, сообщило Минобороны.

"Над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» и три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД». С 02.00 до 05.00 дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 украинских безэкипажных катеров", - говорится в сообщении.

2 мая власти Новороссийска трижды сообщали об опасности атаки безэкипажных катеров. В городе отмечались проблемы с мобильным интернетом и связью.

Напомним, территории Краснодарского края и Ростовской области регулярно подвергаются атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, 1 апреля два многоквартирных дома в Таганроге были повреждены при атаке беспилотника. В девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. В ночь на 2 апреля в результате атаки дронов в Таганроге были повреждены окна в трех многоквартирных и четырех частных домах.

14 марта в Туапсе после атаки беспилотников загорелся резервуар на нефтебазе. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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