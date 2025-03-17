Пожар на нефтебазе в Туапсе полностью потушен

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Спасатели больше трех суток тушили пожар на нефтебазе в Туапсе, возникший после атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Вечером 15 марта пожарные охлаждали второй резервуар, чтобы огонь не перекинулся на него. Ночью пожарным удалось локализовать огонь на площади 1250 квадратных метров. К утру было ликвидировано открытое горение.

"Пожар на нефтекомплексе в Туапсе полностью ликвидирован. Благодарен сотрудникам МЧС и всем, кто непрерывно больше трех суток боролся с огнем", - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что после атаки БПЛА в ночь на 14 марта на нефтебазе загорелся резервуар, в котором находилось около 20 тысяч тонн бензина. "На поверхности огонь охватил более тысячи квадратов, пожару присвоили четвертый ранг опасности. В тушении было задействовано 188 человек и 55 единиц техники", - добавил губернатор.

Напомним, управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе нефтекомплекса. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - сказано в сообщении.

После начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 22 июля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после атаки дронов. 17 мая на нефтезаводе в Туапсе также произошел пожар в результате падения обломков двух сбитых беспилотников. Аналогичный инцидент произошел и 25 января.

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