Пожар произошел на нефтезаводе в Туапсе после атаки дронов

17 мая 2024, 07:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два беспилотника сбиты над Туапсе, в результате падения обломков произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщил оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью военные сбили 10 беспилотников, направленных со стороны Украины на "гражданские объекты на территории Новороссийска", сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Сегодня утром была совершена "попытка террористической атаки с использованием 2 БПЛА на гражданскую инфраструктуру в Туапсе", сообщил оперштаб Кубани.

"В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в публикации, размещенной в 06.05 мск в телеграм-канале штаба.

Пожар локализован, уточнил оперштаб в другой публикации, размещенной в 06.12 мск.

Напомним, 9 мая нефтебаза под Анапой была атакована беспилотниками. По данным властей, военные сбили шесть дронов, на нефтебазе были повреждены несколько резервуаров и произошел пожар.

27 апреля на Славянском нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников произошел пожар, была повреждена сепаративная установка. Нефтезавод, в который попали десять беспилотников, частично приостановил работу.

17 марта при атаке беспилотников на нефтезавод в Славянске-на-Кубани один человек погиб. Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены, это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.