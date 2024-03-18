Руководство Славянского НПЗ сообщило о проблемах на производстве после атаки беспилотников

18 марта 2024, 10:49

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Атмосферный и вакуумный блоки оказались повреждены после того, как 17 марта нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани был атакован беспилотниками. Это привело к нарушению производственного процесса, сообщило руководство завода.

Как информировал "Кавказский узел", 17 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Один человек погиб.

После атаки беспилотников на Славянском НПЗ нарушен баланс производственного процесса. Повреждены атмосферный и вакуумный блоки предприятия, сообщил руководитель службы безопасности завода Эдуард Труднев.

Атмосферные блоки играют ключевую роль в процессе переработки нефти, отметил он. "Это может привести к снижению производительности и качества процесса переработки", – привел сегодня ТАСС слова Труднева.

Специалисты оценивают нанесенный ущерб, идет процесс списывания поврежденного оборудования и принимаются меры для ликвидации последствий атаки, добавил руководитель службы безопасности НПЗ.

Напомним, ранее жители Славянска-на-Кубани рассказали в соцсети, что 17 марта город атаковали около 20 беспилотников, прилетевших со стороны Украины.

После начала спецоперации на Украине в Краснодарском крае периодически происходят пожары на местных нефтеперерабатывающих заводах. Так, в феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар, сообщалось об упавшем на завод беспилотнике.

5 мая 2023 года на этом же заводе в поселке Ильский произошел пожар после атаки беспилотника, 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском НПЗ, очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

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