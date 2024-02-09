Пожар произошел на Ильском нефтезаводе

09 февраля 2024, 08:12

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На нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском произошел пожар, люди не пострадали, сообщил оперштаб Кубани. Источники сообщили об упавшем на завод беспилотнике, Минобороны заявило о двух сбитых на Кубани дронах.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае периодически происходят пожары на местных нефтеперерабатывающих заводах. В частности, 5 мая 2023 года на НПЗ в поселке Ильский произошел пожар после атаки беспилотника. 29 октября 2023 года пожар также произошел на Афипском НПЗ, очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

Сегодня около 02.00 мск произошел пожар на территории Ильского НПЗ, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", - говорится в публикации.

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода около 2 мск упал беспилотник, произошёл взрыв и пожар, сообщил анонимный телеграм-канал SHOT.

Военные минувшей ночью сбили 19 украинских беспилотников в четырех регионах России, а также над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны. Беспилотники "перехвачены и уничтожены" в том числе "над территорией Краснодарского края (2 БПЛА) а также над акваторией Черного моря (6 БПЛА)", - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

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