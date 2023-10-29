Пожар произошел на Афипском нефтезаводе

29 октября 2023, 13:39

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На Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, люди не пострадали, сообщил оперштаб Кубани. Очевидцы рассказали, что перед пожаром был слышен звук взрыва.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 мая на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По данным диспетчерской службы Северского района, в ночь на 29 октября произошел пожар на территории Афипского НПЗ, которое "оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса", сообщил сегодня оперштаб Кубани.

"Причины случившегося устанавливаются. В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Афипский НПЗ - крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка городского типа Афипский, в котором живет около 25 тысяч человек. Проектная мощность по переработке нефти составляет более шести миллионов тонн в год. Завод производит бензин и другие виды нефтепродуктов, рассказал ранее "Кавказскому узлу" эколог Дмитрий Шевченко.

По словам жителей Северского района, около 03.20 мск был слышен взрыв, после чего на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода начался пожар. До громкого звука местные жители слышали, как "что-то жужжало", и предположили, что это был беспилотник, пишет Sochi1.ru. "Бахнуло жестко, в Новодмитриевской было слышно 1 ", - приводит издание слова одного из местных жителей.

Видео, снятое очевидцем, опубликовал сегодня телеграм-канал Shot. "Взрыв прогремел в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, сообщили SHOT очевидцы. Всё произошло около 3:20 ночи. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на "газонокосилку"", - говорится в аннотации к ролику.

Видео снято в темное время суток, на переднем плане видно крыльцо жилого дома, а на дальнем – зарево пожара. "Да, там вон еще загорелось, посмотри… Посмотри, как разгорается", - говорит за кадром женский голос. "А он не [взорвется], этот завод?" – спрашивает за кадром мужчина. "Надеюсь, что нет", - отвечает ему женщина. "Кавказский узел" не публикует ролик, поскольку собеседники в нем используют нецензурную лексику.

По данным Минобороны, в ночь на 29 октября в северо-западной части Крыма и над акваторией Черного моря уничтожены 36 беспилотников самолетного типа, направленных со стороны Украины к объектам на территории России. Где именно были сбиты беспилотники, ведомство не уточнило, пишет "Коммерсант".

Напомним, 31 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода также упал беспилотник. До этого, 28 мая, оперштаб Кубани сообщил, что несколько неустановленных беспилотников были сбиты при попытке приблизиться к нефтеперератывающему заводу в поселке Ильский. Ранее, 4 мая, на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел на территории этого же завода 5 мая. По данным источника в экстренных службах, пожар также произошел из-за атаки беспилотника.

Пожары на кубанских нефтеперерабатывающих заводах после падений беспилотников могут привести к выбросу загрязняющих веществ, что угрожает здоровью местных жителей, указали опрошенные "Кавказским узлом" экологи. Врач дал рекомендации, как жителям Кубани обезопасить себя в случае выброса опасных веществ в атмосферу.

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