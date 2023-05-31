Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ

31 мая 2023, 10:10

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На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник, сообщил оперштаб Кубани. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая оперштаб Кубани сообщил о том, что несколько неустановленных беспилотников были сбиты при попытке приблизиться к нефтеперератывающему заводу в поселке Ильский.

4 мая на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел на территории этого же завода 5 мая. По данным источника в экстренных службах, пожар также произошел из-за атаки беспилотника.

Сегодня около 4 мск на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода "предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат", сообщил оперштаб Кубани.

"В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. На месте работают спецслужбы, правоохранительные органы. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинён", - говорится в публикации в телеграм-канале оперштаба.

В 9.20 мск упавший аппарат "в целях безопасности был уничтожен" взрывотехниками, отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня ночью на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

28 мая в Красноармейском районе Кубани упал беспилотник, люди не пострадали, сообщил глава муниципалитета. Местные жители рассказали, что слышали звук взрыва.

Ранее, 26 мая, на улице Морской в Краснодаре произошел взрыв около здания клиентского сервиса компании МТС. Были повреждены также два жилых дома, люди не пострадали. Взрыв произошел после падения двух беспилотников, сообщил губернатор.

С 12 декабря 2022 года в крае действует запрет на полеты беспилотников. Этот запрет, анонсированный в ноябре, обеспокоил кубанских аграриев и экологов, поскольку дроны активно используются для обработки полей, мониторинга свалок и лесных пожаров.

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