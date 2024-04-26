Кубанские станичники продолжили борьбу против мусорного полигона

26 апреля 2024, 09:17

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Жители станицы Советская Новокубанского района приняли решение выйти 28 апреля на митинг против мусорного полигона, который власти планируют обустроить около станицы, несмотря на наличие краснокнижных растений и объектов культурного наследия. В это место планируется свозить мусор сразу из 15 поселений. Если власти одобрят этот проект, то ситуация обернется экологической катастрофой, отметили экологи и активисты.

Как информировал "Кавказский узел", 28 января в Армавире прошел митинг, в котором принялм участие жители ряда местных населенных пунктов, в том числе станицы Советская. Митингующие выступили против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Они заявили, что свалка угрожает здоровью местных жителей.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Житель станицы Советская Юрий Голишев рассказал, что подал заявку о проведении 28 апреля митинга главе администрации Новокубанского района. В заявке он указал цель публичного мероприятия: "пересмотр земельного участка под размещение мусорного полигона в долине реки Уруп". Предполагаемое количество участников он указал 150 человек.

Люди опасаются судьбы жителей станицы Полтавская и других поселений, зная действия властей, по вине которых, по мнению жителей, в Краснодарском крае стало много свалок, так как отходы не сортируются. Жители Советской решили повторно выступить против размещения очередного мусорного полигона, пояснил Голишев корреспонденту "Кавказского узла".

Участок земли, где собираются разбить новый полигон, принадлежит краевым властям, однако его назначение – сельскохозяйственное, отметил заместитель председателя отделения партии КПРФ в Армавире Роман Дедочев.

"Еще в прошлом году на этом месте колосились подсолнечники из которых делала подсолнечное масло. В этом году власти попросили фермера оставить поле и разорвали с ним договорные отношения. Дело в том, что в этом месте соединяются два воздушных потока. Сухой и влажный. Из-за этого здесь частные грады и дожди. Поэтому полигон тут из-за розы ветров будет заражать атмосферу и дуть в сторону станицы, где проживает порядка 12 000 человек", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местные власти не заинтересованы в размещении свалки в этом месте, потому что они сами тут живут и будут дышать неприятным запахом, но для властей края и краевых депутатов эта свалка – способ дешево оборудовать еще одно место для складирования мусора из порядка 15 поселений, пояснил Дедочев.

"Никто о строительстве мусорообрабатывающих заводов, отвечающих мировым стандартам, и не думает в крае. Почему? Возможно, не компетентность. Возможно, потому что легче зарабатывать, не вкладывая ни копейки в научную организацию утилизации мусорного процесса. А возможно из-за санкций. Ведь чтобы построить такой завод, отвечающий мировым стандартам, нужны технологии и механизированная техника, которую у нас не производят", – сказал зампредседателя отделения партии КПРФ.

Житель Армавира Василий Василенко заявил, что намерен принять участие в акции 28 апреля. Он раскритиковал власти за проблему с мусором. "Мы отстаем от Европы лет на 50", – заявил Василенко корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог Дмитрий Шевченко считает, что если местные власти согласовывают с активистами и жителями уже второй митинг, это говорит о том, что местные власти, в общем-то сами не в восторге от этого проекта краевых властей, поэтому особо не препятствуют недовольству жителей.

"Свалку о которой идет речь – это проект мусорного полигона на 400 000 тонн захоронений мусора в год. Строить собирается региональный оператор, который работает в восточных районах Краснодарского края. Плюс там ещё комплекс по утилизации органики. Вот будет рядышком с этим полигоном и само по себе это вообще будет напоминать к примеру свалку в Белореченске, только в разы больше по объему", – сказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Главная проблема то в том, что не должно быть таких больших межмуниципальных полигонов. Специалисты добиваются длительное время, чтобы в Краснодарском крае была внедрена система обращения с отходами с разделением их на полезные фракции и с созданием рынка переработки полезного вторсырья, добавил он.

3 февраля 2023 года жители Белореченска пожаловались на неприятный запах, исходящий от местного мусорного полигона. За неделю до этого, 25 января 2023 года, суд приостановил работу мусорного полигона. Организация "Крайжилкомресурс" допускала "многочисленные нарушения" при работе полигона, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности, пояснила она. Жители Белореченска пожаловались, что полигон продолжает работать, несмотря на неоднократные предписания различных инстанций закрыть его.

Судя по проекту, власти планируют свозить мусор на новый полигон с разных поселений за 50 и 150 километров, пояснил эколог Дмитрий Шевченко. "Это будет санитарная катастрофа, потому что все это будет возиться по жаре в закрытых или открытых контейнеровозах. Всё это будет вываливаться куда-то там… будут опять же мухи и запахи, и всё это на километры вокруг", – подчеркнул он.

Полигон в первую очередь будет доставлять дискомфорт жителям станицы Советская, отметил эколог. "Там ещё есть юридические нюансы в том, что эта земля сельхозназначения, то есть, прежде чем там вообще что-то делать, нужно поменять ее назначение. Губернатор должен подписать соответствующее постановление. Вот мы ждём, как губернатор себя поведёт, потому что мы видим примеры, как он тут отважно запрещается стройки на землях сельхозназначения, но на самом деле получается обратное", – сказал Шевченко.

Эколог Евгений Витишко заявил корреспонденту "Кавказского узла", что примет участие в митинге, запланированном на 28 апреля, поскольку поддерживает жителей станицы Советская.

Власти фактически обманули жителей станицы Советская, пообещав реакцию на первый митинг, а сами не исполнили обещаний, отметила руководитель общественной организации "Ворота Кавказа" Альбина Мащенко.

"Согласно Приказу Минприроды №999 от 01.12.2020г. "Оценка воздействия на окружающую среду" должны быть предусмотрены альтернативные участки. Было совещание общественников после митинга в Армавире 01.02.2024года. В протоколе совещания обозначено, что министерство ТЭК И ЖКХ Краснодарского края должно предоставить список ранее рассматриваемых участков под размещение полигона, до настоящего времени это очень важное условие не выполнено и не выполняется министерством", – сказала Мащенко корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что по документам земельный участок не переведен в нужную категорию и является участком сельхозназначения. Для перевода нужно провести публичные слушания или обсуждения, но Мащенко уверена, что жителей об этих обсуждениях не уведомят и поставят их перед фактом.

Альбина Мащенко подчеркнула, что активисты и жители представили ранее чиновников аргументы против размещения мусорного полигона, но они так и остались без ответа. В качестве одного из аргументов они указали расположение объекта на водонасыщенном склоне – есть риск попадания фильтрата в реку Уруп, далее в Кубань, на которой находятся водозаборы Армавира, Новокубанска и ниже по течению до Краснодара.

Второй аргумент – оползни, из-за которых недопустимы масштабные земляные работы. Затем – сейсмоактивность, близость последнего отрога Кавказского хребта, а также проблема с логистикой и близость к военному аэродрому Армавира. "Летом 2023 года отправлено письмо начальнику аэродрома, он ответил, что при размещении полигона на данном участке возможно ухудшение орнитологической обстановки", – пояснила Мащенко.

В качестве аргументов жители и активисты также указали наличие краснокнижных растений и объектов культурного наследия.

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