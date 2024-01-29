Жители Армавира выступили против мусорной свалки

29 января 2024, 03:46

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В Армавире прошел митинг, участники которого выступили против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Они заявили, что свалка угрожает здоровью местных жителей и может привести к экологической катастрофе.

28 января с 12.00 до 13.00 мск на окраине Армавира, в парке Городская Роща (район водохранилища) состоялся согласованный митинг, участники которого заявили, что жители Армавира, поселка Заветный, хуторов Первомайский, Зуево и Красин, станицы Советская, села Радищево и хутора Стеблицкий против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Об этом корреспонденту рассказали организаторы акции - второй секретарь Комитета Армавирского городского отделения КПРФ Роман Дедочев и депутат Новокубанского округа от партии КПРФ Евгений Коробчак. По подсчетам организаторов, в митинге приняли участие более двухсот человек.

По словам Евгения Коробчака, на митинге выступили депутаты, экологи, жители упомянутых населенных пунктов - всего порядка 10 человек. На митинге присутствовало большое количество силовиков, из чиновников мэрии никто не пришел. «Можно сказать, что митинг прошел без эксцессов и провокаций, если не считать большого штрафа, который полиция наложила на водителя, подвозившего напитки и питание участникам митинга в морозную погоду. Водитель проехал немного по тротуару, чтобы подвезти продовольствие, но другого варианта у него не было, потому что подъездные пути к месту проведения митинга отсутствовали. Поэтому всем миром сейчас собираем водителю на оплату этого штрафа», - рассказал корреспонденту Коробчак корреспонденту "Кавказского узла".

Роман Дедочев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что о планах расположения новой мусорной свалки стало известно недавно, активисты сразу решили отреагировать, пока мусор не начали свозить. По его словам, те кто был в курсе размещения свалки, те выступили и представили свою позицию. «Выступали Алексей Виноградов - депутат армавирской городской думы КПРФ, Николай Дегтярев -депутат Новокубанского районного совета от "Справедливой России", Евгений Коробчак - депутат новокубанской городской думы, Витишко Евгений - эколог. Эдуард Остроушко - член славянской общины Армавира, руководитель штаба Захара Прилепина в краснодарском крае Татьяна Аркадьева», - перечислил он выступавших, добавив, что претензий к организации и проведению митинга не было.

Организаторы составили заявление по результатам митинга против внесения изменений в генплан и размещения мусорной свалки, его подписало порядка 300 человек. "Заявление направим губернатору края и главе администрации Армавира. В целом говорили, что бардак везде по краю со свалками, в первую очередь, на примере Белореченской свалки", - рассказал Дедочев.

3 февраля 2023 года жители Белореченска пожаловались на неприятный запах, исходящий от местного мусорного полигона. За неделю до этого, 25 января 2023 года, суд приостановил работу мусорного полигона. Организация "Крайжилкомресурс" допускала "многочисленные нарушения" при работе полигона, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности, пояснила она. Власти Кубани объявили о реконструкции мусорного полигона в Белореченске, однако экспертиза по проекту задержалась на полгода, так как жители выступили против. Кроме того, власти отказались предоставлять документы об этом проекте для общественных слушаний, рассказали экологи Дмитрий Шевченко и Евгений Витишко. Жители Белореченска пожаловались, что полигон продолжает работать, несмотря на неоднократные предписания различных инстанций закрыть его.

«Слушаний общественных не было, как не было и проектно-изыскательных работ. В качестве аргументов говорили о том, что свалка недопустима в местах, где рядом населенные пункты, река Уруп, подземные источники, в том числе термальный 33 градуса. Земля там оползневая, одна из улиц в Зуево "ушла" в овраг. Располагаются вблизи свалки такие населенные пункты, как Хутор Первомайский - в двух с половиной километрах от свалки. Там проживает 540 человек. Хутор Зуево в километре, население - 60 человек. Поселок Красин - 150 человек. Станица Советская в трех километрах, там до 15 тысяч населения, а сама станица в длину 10 километров. До ближней точки полигона - это Новокубанской район. За рекой - аул Урупский Успенского района, в пяти километрах. Население там 1700 человек. Живут в основном черкесы. Всех возмутила информация, что собираются везти к нам мусор с 15 районов, хотя Армавир - самый маленький муниципалитет в крае. Следующие, наверное, Краснодар и Новороссийск - они в три раза больше по площади. Регоператор был назван нам - «Эко центр». Почему именно этот регоператор, пока тоже неизвестно, как идет дележка земель между региональными операторами. Вся информация скрывается от населения. Во всяком случае, не афишируется. Обо всех интересных моментах из деятельности и решений чиновников мы узнаем случайно, что в корне не верно», - считает Дедочев.

«Армавир на митинге сказал "Нет!" новому мусорному полигону в крае», - прокомментировал митинг корреспонденту "Кавказского узла" эколог Евгений Витишко.

Эколог Дмитрий Шевченко считает, что «народные волнения способны остановить чиновников от создания новых проблем».

Накануне митинга житель Армавира Евгений Олишев составил петицию, которую уже подписали 1,5 тысячи человек. «В Краснодарском крае, в Новокубанском районе, вблизи населенных пунктов х. Первомайский, х. Красин, х. Зуево и станицы Советской <...> планируется строительство большого мусорного полигона площадью 95 га для складирования мусора из 15 городов и районов края. Опираясь на официальные данные и наблюдения жителей, утверждаем, что данные участки, предлагаемые для строительства полигона, имеют естественный уклон в сторону реки Уруп и находятся в зоне активных оползневых процессов, охвативших склоны правого берега реки Уруп <...> Также известно, что в непосредственной близости от планируемого места строительства полигона имеются законсервированные скважины с термальный водой. Неоспоримым фактом является то, что роза ветров направлена на станицу Советскую МО Новокубанский район, численностью более 10 тысяч человек. В случае возгорания или иной внештатной ситуации, которые происходят на объектах такого рода деятельности систематически, пострадает местное население. Вся обширная территория, предназначенная под полигон и за её пределами, имеет водоносные слои и пласты гравия, что станет следствием попадании ядовитого фильтрата в реку Уруп, а затем в реку Кубань. Это неизбежно приведёт к экологической катастрофе. Города и районы, имеющие водозабор из данных рек, будут подвержены отравлению питьевой воды. Это представляет серьезную угрозу для здоровья и благополучия местных жителей, включая возможность загрязнения воздуха, воды и почвы <...> Мы призываем власти Краснодарского края пересмотреть этот проект и найти более безопасное место для строительства полигона или использовать альтернативные методы обработки отходов. Пожалуйста, подпишите эту петицию, чтобы защитить наше общество от потенциального экологического ущерба», - сказано в петиции.

Люди которые пришли на митинг, несмотря на мороз, выстояли час, держа плакаты, на которых были написаны требования к властям не уничтожать природу и людей мусорными свалками. Участники митинга призвали власти организовать научный подход к мусорной проблеме в крае, а не перекидывать мусор с одного полигона на другой.

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