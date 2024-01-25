Экологи скептически оценили планы реконструкции мусорного полигона в Белореченске

25 января 2024, 07:46

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Власти Кубани объявили о реконструкции мусорного полигона в Белореченске, однако экспертиза по проекту задержалась на полгода, так как жители выступили против. Кроме того, власти отказались предоставлять документы об этом проекте для общественных слушаний, рассказали экологи Дмитрий Шевченко и Евгений Витишко. Жители Белореченска пожаловались, что полигон продолжает работать, несмотря на неоднократные предписания различных инстанций закрыть его.

Как информировал "Кавказский узел", 3 февраля 2023 года жители Белореченска пожаловались на неприятный запах, исходящий от местного мусорного полигона. За неделю до этого, 25 января 2023 года, суд приостановил работу мусорного полигона. Организация "Крайжилкомресурс" допускала "многочисленные нарушения" при работе полигона, указала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. В том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности, пояснила она.

Власти Краснодарского края отчитались о начале работе по реконструкции мусорного полигона в Белореченском районе. Планируется расширить площадь полигона на 4 гектара, также проект предусматривает обустройство площадки компостирования, строительство системы дегазации тела полигона, увеличение мощности системы сбора и очистки фильтрата, привело 23 января РБК сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края.

Власти Кубани, начав реконструкцию мусорного полигона в Белореченске, вернулись к тому же, с чего начинали несколько лет назад, заявил руководитель АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко.

"Они пытались найти новое место для полигона, но, естественно, это всюду вызывало сопротивление, а мусор из полумиллионного Сочи и нескольких других районов, даже из самого Белореченска, вывозить куда-то надо. Проект строительства второй очереди полигона, более современной и делающей полигон крупнейшим в крае, существовал уже несколько лет. Но когда о нем заявили сейчас, в то время, когда люди уже возмущены действующим полигоном, понятно, что это вызвало серьезное недовольство", – сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что различные проверяющие органы уже неоднократно выдавали предписания о закрытии полигона, но затем власти добивались их отмены – просто потому, что иначе некуда было бы возить мусор. Шевченко достаточно скептически отнесся к экологической экспертизе второй очереди полигона.

"Непонятно на чем она основана. Мы пытались получить документы этого проекта с тем, чтобы организовать общественные слушания, но нам их не дали. Дали, и то не полностью, ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду)", – рассказал эколог.

По его мнению, сложилась тупиковая ситуация. "Ранее руководство края ставило на компанию "РТ-инвест" с ее проектами мусоросжигательных заводов. Но после начала СВО и введения санкций, "РТ-инвест" столкнулась с огромными трудностями при достройке заводов в Московской области и Казани, и ей явно не до новых проектов. Так что сейчас региональные руководители, продлив время работы полигонов, сидят и ждут "доброго дядю", который решит эти проблемы, но его нет и вероятно, не будет", – заключил Шевченко.

Жители Белореченска неоднократно выступали против работы мусорного полигона. В июле 2020 года прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля 2021 года в митинге против полигона приняло участие около 500 местных жителей. В ноябре того же года стало известно, что власти выбрали новое место для строительства полигона взамен переполненного Белореченского полигона. Действующую свалку пообещали ликвидировать, но для этого временно рядом с ней открыли вторую очередь.

Скептически оценил проект реконструкции полигона также руководитель краснодарского краевого отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко.

"Я не уверен, что вторая часть полигона будет работать лучше, чем первая. И что касается экологических экспертиз, то уже был печальный опыт с первым этапом создания полигона – все экспертизы она прошла, но получилось то, что получилось. А эта экспертиза задержалась на полгода, что означает, что к ней явно были серьезные вопросы. Так что я полагаю и сейчас, если это запустят, будет все также, как и в тот раз", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог также отметил, что, судя по просмотренной им видеозаписи совещания по расширению полигона, присутствовавшие на нем чиновники не отвечали или крайне уклончиво отвечали на вопросы жителей Белореченска.

Сами жители Белореченска пожаловались, что полигон продолжает работать и отравлять воздух. "Он не то, что не прекратил работу, а его расширяют на 4 гектара. Недавно в городе прошли общественные слушанья по этому вопросу. Запах иногда бывает и очень приличный. Гора мусора растет. Ничего не меняется", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Белореченска Елена Бондарева.

Сведения о том, что полигон продолжает работать, подтвердил и экоактивист, блогер Дмитрий Островлянчик. "Смрад усилился, полигон не закрывали, он работает и его расширяют с 6 до 10 гектаров", – отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

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