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05:53, 9 ноября 2026

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшей кубанской судье Ирине Дадаш

Женщина в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Утвержден приговор бывшей судье Белореченского районного суда Ирине Дадаш, которая была осуждена на шесть лет колонии за особо крупное мошенничество.

Как сообщал "Кавказский узел", по версии следствия, судья из Краснодарского края Ирина Дадаш в 2019 году получила почти 36 миллионов рублей за обещание помочь прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве сотрудников филиала Адыгейского государственного университета. При этом она не имела возможности повлиять на ход расследования и не собиралась этого делать, а полученные деньги присвоила. В марте 2020 года Дадаш была лишена статуса судьи, а в сентябре 2021 года арестована по подозрению в мошенничестве. Дело Дадаш было передано на рассмотрение Волгоградского областного суда.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшей судье Белореченского районного суда Краснодарского края Ирине Дадаш, пишет 8 ноября "Коммерсант".

В мае 2025 года Ирина Дадаш была приговорена к трем с половиной годам лишения свободы, суд признал ее виновной в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Потерпевшим по делу признан бывший директор филиала ФГБУ "Адыгейский государственный университет) в Белореченске, у которого Дадаш обманным путем получила деньги.

Прокуратура обжаловала приговор, посчитав срок слишком мягки. В феврале текущего года Верховный суд Крыма пересмотрел приговор и назначил Дадаш шесть лет лишения свободы. Осужденная находилась под домашним арестом, однако после вынесения приговора ее взяли под стражу. Дадаш обжаловала решение в кассационной инстанции. Кассационный суд, однако, отклонил жалобу Дадаш.

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Автор: "Кавказский узел"

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