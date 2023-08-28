Ирина Дадаш. Фото: управление Судебного департамента в Краснодарском крае/Youtube

28 августа 2023, 05:51

Дело кубанской судьи Дадаш передано на рассмотрение в Волгоград

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский областной суд рассмотрит дело бывшего председателя Белореченского суда Краснодарского края Ирины Дадаш, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщал "Кавказский узел", по версии следствия, судья из Краснодарского края Ирина Дадаш в 2019 году получила почти 36 миллионов рублей за обещание помочь прекратить уголовное преследование обвиняемых во взяточничестве сотрудников филиала Адыгейского государственного университета. При этом она не имела возможности повлиять на ход расследования и не собиралась этого делать, а полученные деньги присвоила. В марте 2020 года Дадаш была лишена статуса судьи, а в сентябре 2021 года арестована по подозрению в мошенничестве. В апреле текущего года она была переведена под домашний арест.

Дело судьи из Краснодарского края Ирины Дадаш передано на рассмотрение Волгоградского областного суда, пишет 27 августа "Высота 102".

С решением об изменении подсудности и передаче дела Дадаш в Волгоградский областной суд согласился Верховный суд Российской Федерации, информирует pravo.ru.

Напомним, Ирина Дадаш обвиняется в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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