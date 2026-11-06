Житель Адыгеи заподозрен в подготовке теракта

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ФСБ объявила жителя аула Новая Адыгея причастным к подготовке теракта в торговом центре "МЕГА Адыгея-Кубань". Об уголовном деле против его знакомого силовики сообщали еще восемь месяцев назад.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля сотрудники ФСБ назвали 20-летнего уроженца Дагестана причастным к вербовке молодых мусульман в террористическую организацию. Силовики также утверждали, что молодой человек был близко знаком с неким жителем аула Новая Адыгея, который, готовил террористический акт в крупном торговом центре "МЕГА Адыгея-Кубань"; при этом они не сообщали о задержании этого человека или предотвращении теракта в указанном ТЦ.

В Адыгее расследуется уголовное дело о подготовке террористического акта в торговом центре "Мега-Адыгея-Кубань". По информации силовиков, теракт готовил 20-летний житель аула Новая Адыгея, сообщило со ссылкой на республиканское управление ФСБ 5 ноября РИА “Новости”.

Силовики утверждают, что молодой человек “хранил взрывчатое вещество и пытался изготовить самодельное взрывное устройство” с целью совершить теракт. Кроме того он, по версии ФСБ, вовлекал жителей Адыгеи в деятельность запрещенной в России террористической организации.

Жителю аула, помимо подготовки теракта и вербовки, вменяются статьи о незаконном хранении взрывчатки и изготовлении взрывных устройств (статьи 222.1 и 223.1 УК РФ), отмечает ТАСС.

Причастность молодого человека к преступлениям “выявлена и задокументирована”, указали в ФСБ. Вместе с тем спецслужба не сообщила подробности дела и не уточнила, задержан ли подозреваемый.