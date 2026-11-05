Генпрокуратура России объявила нежелательной грузинскую политическую партию

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Генпрокуратура РФ объявила нежелательной деятельность грузинской политической партии "Дроа", лидером которой является Элене Хоштария. Это первый в истории случай, когда российский надзорный орган применяет такой статус к официально зарегистрированной партии в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября лидера оппозиционной грузинской партии "Дроа" Элене Хоштария, осужденную за порчу предвыборного плаката мэра Тбилиси, доставили из руставской тюрьмы в столичную клинику для обследования.

По заявлению Генпрокуратуры России, участники "Дроа" якобы придерживаются "ярко выраженных русофобских позиций", выступают против нормализации отношений с РФ, требуют отмены прямого авиасообщения и введения визового режима, передает "Коммерсант" со ссылкой на надзорное ведомство.

Также прокуратура вменила партии в вину, что она ставит целью дискредитацию действий России на грузинском направлении, а также обвиняет Россию в оккупации Абхазии и Южной Осетии. В партии требуют введения визового режима для россиян и прекращения прямого авиасообщения между двумя странами.

"Организация активно поддерживает украинский режим, призывает к налаживанию более тесного сотрудничества Грузии с Украиной и включению страны в Карпатскую восьмерку",- говорится в сообщении российского ведомства.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, после того как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Представитель правящей партии Гиа Вольски считает, что объявление Россией "Дроа" нежелательной организацией является вбросом. По словам депутата, эта мера воздействия не означает, что что-либо "изменится в поведении партии". Также Вольски вновь вернулся к теме о российском финансировании семьи Хоштарии и заявил, что у России есть одни претензии, а у правящей партии - другие.

Основательница и лидер партии "Дроа" - 46-летняя Элене Хоштария, одна из наиболее заметных фигур грузинской оппозиции. Хоштария получила образование в МГИМО по специальности "международное право", однако после возвращения в Грузию стала последовательным критиком российской политики в регионе. Она была одним из главных организаторов масштабных стихийных протестов в Тбилиси в июне 2019 года, известных как "ночь Гаврилова", вспыхнувших после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

В настоящее время Элене Хоштария отбывает полуторагодовалый срок лишения свободы. Поводом для приговора стал инцидент с предвыборным баннером мэра Тбилиси Кахи Каладзе, на котором она написала маркером "Русская мечта".

"Кавказский узел" также писал, что Европейский парламент принял резолюцию с требованием немедленно отозвать конституционный иск правящей "Грузинской мечты" с решением запретить пять оппозиционных сил страны. Евродепутаты также призвали освободить политических заключенных и ввести адресные санкции против руководства партии власти.