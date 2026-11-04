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22:54, 4 ноября 2026

Сторонники евроинтеграции протестуют в Тбилиси 707 дней подряд

Демонстранты в 707-й день непрерывных протестов в Тбилиси. Фото: Леван Зазадзе / Facebook*.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Собравшиеся в центре Тбилиси активисты в 707-й день непрерывных протестов потребовали призвать к ответу представителей правящей партии. Оценка Еврокомиссии о том, что Грузия является страной-кандидатом лишь по названию, остается в силе.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября, в 706-й день непрерывных протестов, собравшиеся в центре Тбилиси активисты потребовали освобождения политзаключенных и раскритиковали затянувшийся ремонт проспекта Руставели. 

Как и во все предыдущие дни акций, протестующие принесли с собой национальные флаги, флаги Евросоюза и США. У демонстрантов были плакаты: "Должность-это ответственность, а не привилегия наказывать и унижать собственных граждан", "Правду не убъете", "Каладзе в комнату деэскалации" и "Вставай Грузия", следует из серии снимков на странице активиста Левана Зазадзе в Facebook*. 

Участник акции в 707-й день непрерывных протестов в Тбилиси с флагами Грузии, Украины и Евросоюза. Фото: Леван Зазадзе / Facebook*.

Один плакат был посвящен победе Демократической партии в США на выборах в Сенат, который гласил: "Поздравляем с победой демократов. Это и наша победа!".

В Грузии из-за принятия все более репрессивных законов права человека резко ограничились, - об этом говорится в опубликованном Еврокомиссией "Пакете расширения за 2026 год". Отчет официально был передан властям Грузии послом Евросоюза в стране Павлом Герчинским, сообщает сегодня Interpressnews.

Согласно отчету Еврокомиссии, в результате принятия репрессивных законов в Грузии нарушаются фундаментальные права, в частности, свобода выражения, собраний и объединений.

"В октябре 2025 года и марте 2026 года законодательные изменения, принятые в законе "О политических объединениях граждан", законе "О грантах" значительно расширили ограничительные правовые рамки, регулирующие гражданское общество, политическое участие и иностранное финансирование в Грузии. Венецианская комиссия в своих заключениях отметила, что эти поправки вместе с ранее принятыми ограничительными мерами вводят непропорциональные и необязательные ограничения на фундаментальные права и политические свободы граждан Грузии", - говорится в отчете.

Еврокомиссия заявляет, что рекомендации прошлого года не были выполнены и остаются в силе.

"Грузия должна освободить всех произвольно задержанных лиц, включая политиков, журналистов и активистов. Отменить законодательство, ограничивающее фундаментальные права и свободы в нарушение европейских и международных стандартов. Полноценно расследовать обвинения в превышении силы, пытках и других видах ненадлежащего обращения со стороны правоохранительных органов и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в документе.

Согласно заявлению пресс-службы Еврокомиссии, оценка Еврокомиссии о том, что Грузия является страной-кандидатом лишь по названию, остается в силе. "Если власти Грузии не изменят курс и не вернутся к выполнению фундаментальных принципов, лежащих в основе вступления в ЕС, Грузия вновь не сможет получить те преимущества, которые предусматривают статус кандидата", подчеркивается в заявлении.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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