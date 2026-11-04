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15:45, 4 ноября 2026

Освобождены двое осужденных за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе, которые были осуждены как организаторы попытки штурма  в Тбилиси президентского дворца в 2025 году покинули место заключения после процессуального соглашения с прокуратурой.

Как писал "Кавказский узел", 17 июля Зоделава, осужденный по делу о попытке штурма президентского дворца, был экстренно переведен из Руставской тюрьмы в клинику "Вивамед". Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в этом же учреждении, заявил, что Зоделава перенес два инсульта, клиника и Пенитенциарная служба опровергли это утверждение.

Пять лидеров акции протеста  4 октября 2025 года - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения", бывший генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе  были обвинены в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. 

 Двое из пяти организаторов провалившегося штурма 4 октября 2025 года в Тбилиси президентского дворца - Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе - покинули Глданское пенитенциарное учреждение после заключения процессуального соглашения с прокуратурой, полностью признав свою вину в совершенном преступлении, сообщило издание «Грузия-онлайн».

Помимо Лаши Беридзе и Муртаза Зоделава, процессуальное соглашение было также оформлено еще с двоими осужденными - Гури Жвания и Ираклием Чхвирквия. Согласно процессуальному соглашению, все четверо осужденных приговорены к лишению свободы сроком на 3 года и 1 месяц, из которых 1 год и 1 месяц они отбыли в пенитенциарном учреждении в виде реального наказания, а 2 года будут засчитаны условно, уточняет Interpressnews.

"У меня нет никаких политических планов и на это есть много причин. Мне в тюрьме исполнилось 50 лет, я не ребенок, происходят какие-то переоценки, и человек думает о чем-то, я не вижу себя в политике", - заявил журналистам оппозиционный политик Муртаз Зоделава после выхода из пенитенциарного учреждения.

По его словам, процессуальное соглашение не имеет ничего общего с тем фактом, что у него больше нет политических планов и он не намерен включаться в процессы. "Я гражданин Грузии, никуда уезжать не собираюсь, я остаюсь здесь, в своей стране, и являюсь естественной частью своего народа, соответственно, я остаюсь здесь, в Грузии, просто не вижу себя в политике. Я уже сказал, что был организатором, когда оформлялось процессуальное", - цитирует издание Зоделаву.

Лаша Беридзе назвал ситуацию у президентского дворца ловушкой. По его словам, в деле 4 октября преступление было полностью сфабрикованным, сообщает телекомпания Pirveli.

"Я остаюсь при том же мнении, что людей 4 октября завлекли в ловушку. Я не могу сказать, что кто-то из нашей группы был предателем, я не могу и не буду никого ни в чем обвинять. Я полностью доверяю людям, с которыми я организовал национальное собрание 4 октября. Я полностью доверяю всем и полностью поддерживаю всех, полностью разделяю с ними всю ответственность. Мы ничего не ожидали, мы просто собирались продолжить протест у президентского дворца", - заявил после освобождения Беридзе.

По его оценке, предложением "Грузинской мечты" должны воспользоваться все осужденные, поскольку на свободе они будут более продуктивны, чем в тюрьме. Беридзе также рассказал о своих планах на будущее и отметил, что он остаётся в протесте и будет продолжать борьбу.

"Одно я знаю наверняка: мы должны продолжать, и у нас нет права сдаваться. Как, в какой форме, с кем мы будем стоять и какие решения будем принимать. Это требует времени, ясности и поиска лучших путей. Но если мы не будем продолжать, то зачем вообще что-то делать? Я намерен быть очень активным", - подчеркнул он.

Все организаторы акции 4 октября 2025 года отбывли наказание в одиночных камерах, им были запрещены телефонные звонки, свидания с родственниками и переписка, ранее сообщало ИА «Новости-Грузия».

Напомним, что в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.  

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