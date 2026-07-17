Осужденный по делу 4 октября госпитализирован в Грузии
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Бывший генпрокурор Грузии, член «Единого национального движения» Муртаз Зоделава, осужденный по делу о попытке штурма президентского дворца, экстренно переведен из Руставской тюрьмы в клинику «Вивамед». Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий наказание в этм же учреждении, заявил, что Зоделава перенес два инсульта, клиника и пенитенциарная служба опровергли это утверждение.
Как писал "Кавказский узел", пять лидеров акции протеста 4 октября 2025 года - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения", бывший генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - были арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. они приговорены к семи годам заключения каждый.
4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте.
Бывший генпрокурор Грузии, член «Единого национального движения» Муртаз Зоделава был экстренно переведен из тюрьмы в гражданскую клинику «Вивамед» из-за ухудшения состояния здоровья, пишет "Новости Грузия".
Информацию об этом изначально распространил третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Оба политика отбывают сроки в Руставской тюрьме. Саакашвили утверждает, что Зоделава перенес два инсульта прямо в камере. «Выяснилось, что в камере рядом со мной он дважды перенес инсульт», — говорится в публикации на странице Саакашвили в Facebook*.
По его словам, сотрудники тюремные врачи и часть персонала якобы предупреждали руководство о рисках, однако эти обращения проигнорировали. Саакашвили назвал ситуацию с Зоделава «примером готовности режима к физическому уничтожению оппонентов».
В «Вивамед» подтвердили госпитализацию политика. По словам клинического директора учреждения Зураба Чхаидзе, Зоделава попал к ним три дня назад с жалобами на головокружение. Он, добавив, что сейчас состояние пациента удовлетворительное, и он остается под наблюдением невролога.
«У него наблюдалась общая слабость и головокружение, поэтому были проведены обследования, в том числе МРТ головы. По результатам этого обследования инсульт был исключен, однако были обнаружены изменения, которые могли быть связаны с какой-либо патологией, перенесенной в предыдущие годы», — заявил Чхаидзе.
Специальная пенитенциарная служба также заявила, чт бывший генеральный прокурор Муртаз Зоделава инсульт не переносил. "Осуждённый не переносил инсульт. В соответствии с жалобами, представленными осуждённым Муртазом Зоделава, он был переведён в клинику «Вивамед» для постановки диагноза. По результатам проведённых в клинике обследований исключены любые острые патологические процессы. Несмотря на просьбу осуждённого вернуть его в пенитенциарное учреждение, он был помещен в клинику для дальнейшего динамического наблюдения", - цитирует "Интерпрессньюс" заявление ведомства.
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