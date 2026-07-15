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22:10, 15 июля 2026

Протесты в Грузии продолжились 595-й день подряд

Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 15.07.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1813994173333458&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня на ежедневную акцию к парламенту страны, 595-й раз потребовав изменить политический курс и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", демонстранты, собравшиеся на проспекте Руставели 14 июля, выступили с неизменными требованиями о возвращении к проевропейскому политическому курсу и освобождении политзаключенных. 

Сегодня 595-й день ежедневных протестов в Грузии. Сторонники евроинтеграции, как и каждый вечер, собрались на проспекте Руставели, у здания парламента Грузии, пишет Publika.

Как следует из фотографий, опубликованных изданием, протестующие собрались у главного входа в парламент, в руках они держат флаги Грузии, США, Украины.

Фотограф Mo Se опубликовал на странице в Facebook* репортаж с акции. Как следует из фотоснимков, обстановка на проспекте Руставели спокойная. В руках у протестующих плакаты с требованием освободить политзаключенных, вернуться на путь евроинтеграции Грузии.

Судя по видео Mtavari, размещенном на странице в Facebook*, в акции принимало участие несколько сотен человек. Некоторые  беседовали небольшими группами, многие сидели на ступенях парламента и на лавочках вдоль тротуара.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Ht

Автор: "Кавказский узел"

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