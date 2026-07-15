Протесты в Грузии продолжились 595-й день подряд

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Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня на ежедневную акцию к парламенту страны, 595-й раз потребовав изменить политический курс и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", демонстранты, собравшиеся на проспекте Руставели 14 июля, выступили с неизменными требованиями о возвращении к проевропейскому политическому курсу и освобождении политзаключенных.

Сегодня 595-й день ежедневных протестов в Грузии. Сторонники евроинтеграции, как и каждый вечер, собрались на проспекте Руставели, у здания парламента Грузии, пишет Publika.

Как следует из фотографий, опубликованных изданием, протестующие собрались у главного входа в парламент, в руках они держат флаги Грузии, США, Украины.

Фотограф Mo Se опубликовал на странице в Facebook* репортаж с акции. Как следует из фотоснимков, обстановка на проспекте Руставели спокойная. В руках у протестующих плакаты с требованием освободить политзаключенных, вернуться на путь евроинтеграции Грузии.

Судя по видео Mtavari, размещенном на странице в Facebook*, в акции принимало участие несколько сотен человек. Некоторые беседовали небольшими группами, многие сидели на ступенях парламента и на лавочках вдоль тротуара.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Ht