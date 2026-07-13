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23:33, 13 июля 2026

Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 593 дня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли к зданию парламента в Тбилиси в 593-й день подряд, требуя освобождения политзаключенных. Акция протеста прошла также в Кутаиси. 

Как писал "Кавказский узел", 12 июля участники акции на проспекте Руставели в Тбилиси потребовали освобождения политзаключенных.

Перед зданием на проспекте Руставели в 593-й вечер подряд проходит собрание сторонников евроатлантического курса, протестующих против политики "Грузинской мечты". Активисты требуют освобождения узников совести, отмены репрессивных законов и справедливых выборов, передает Publika.

Участники акции держали национальные флаги, флаги Евросоюза, Украины и США. У некоторых демонстрантов были плакаты: "Свободу политзаключенным", "Выходите на улицы", "Нас не сбить с правильного пути" и "Эти судьи сами заслуживают суда", следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*. 

Акция проходила в спокойной обстановке - активисты общались друг с другом в группах, некоторые читали книги, многие пришли к парламенту с детьми и домашними питомцами. Группа молодых людей во время акции играла с мячом. Судя по записям, опубликованным Mtavari и пользовательницей  Facebook* Tamar Bartaia, на Руставели собралось не менее 150 человек. 

Ежедневные проевропейские акции также проходят в Кутаиси. Сегодня участниками акции в этом городе стали около 15 человек, следует из публикации на странице Info imereti. 

"Кавказский узел" также писал, что туристки из России оскорбительными жестами отреагировали на акцию у парламента Грузии в память об убитых бойцах, воевавших на стороне Украины, которая состоялась в 591-й день ежедневных протестов. Полиции пришлось взять туристок под защиту. Некоторые комментаторы в Facebook* сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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