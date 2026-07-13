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10:58, 13 июля 2026

Отчет властей о примирении разведенных супружеских пар вызвал скепсис у жителей Чечни

Cкриншот отчета властей о примирении разведенных супружеских пар https://www.instagram.com/p/DaqSmXLoDXs/ Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разведенную супружескую пару вряд ли можно воссоединить при участии третьих лиц, а если это и удастся, то ненадолго, заявили жители Чечни, комментируя в соцсети отчет властей о примирении более трех тысяч разведенных супружеских пар.

Как информировал "Кавказский узел", 12 июля власти Чечни отчитались, что с 4 июля 2017 года, когда в республике начали работать комиссии по урегулированию семейных конфликтов, по 11 июля текущего года в Чечне выявлено 6020 разведенных супружеских пар, из них воссоединено – 3038.

Члены комиссии по урегулированию семейных конфликтов задают странные вопросы, беседы больше походят на допрос, рассказали прошедшие эту процедуру жители Грозного. Представители духовенства, старейшины и психологи вряд ли могут спасти брак, если возник серьезный конфликт, отметила правозащитница Светлана Ганнушкина*.

Пользователи соцсети поспорили о причинах разводов в Чечне

Пост с отчетом властей Чечни о примирении 3038 разведенных супружеских пар 12 июля разместил Instagram*-паблик chechnyatoday_95, на который подписано около 702 тысяч пользователей. На 09.50 мск 13 июля эта запись набрала 159 отметок "Нравится" и 48 комментариев. Часть их авторов сочла малоэффективной работу властей по воссоединению разведенных пар.

"Надолго ли? Разбитую чашу не склеишь", – считает seda88895. "Насильно мил не будешь", – написал пользователь nao8249.

Комментаторы поспорили о причинах разводов в Чечне. "Разводились для получения пособий, а сами так дальше и жили", – заявил bestushev_34.

"По-разному", – ответил ему skfo095.

"Это не про формальные разводы ради выплат, а про реально разведенных", – отметил imam_232_.

Еще одна часть комментаторов заявила, что разводы являются следствием несоблюдения традиций. "Пока заграницу не ездили женщины, без разводов верностью и верой жили в семьях", – заявил magomedgam05.

"Не надоело во всем женщин обвинять? Мне кажется, или мужчины обмельчали?", – ответила ему navihodmalena.

Некоторые пользователи поинтересовались о том, куда нужно обращаться за помощью о примирении разведенной пары.

"Скажите пожалуйста, к кому надо обращаться за этой помощью? У меня подруга сильно скучает по своим детям, муж и свекровь их ей не показывают", – написала liana36_95.

"Сперва к имаму, затем кадий района, а потом муфтият – если вопрос не решен имамом или кадием", – ответил ей пользователь imam_232_ в другом комментарии.

В Чечне остается актуальной проблема с семейным насилием

Правозащитники ранее неоднократно указывали на критическую ситуацию с правами женщин в республиках Северного Кавказа. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, рукоприкладство со стороны мужа власти считают нормой, а жертвы насилия не желают обращаться в полицию, отметили они.

Ранее в Чечне широкий резонанс вызвала история о смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Ее похоронили ночью. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга, утверждавшего, что Мадина погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка.

Родственники Умаевой заявили, что между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родственников Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

Комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Эти комиссии получают информацию о заключенных браках в рамках договора с загсами, указал ранее руководитель аппарата Духовного управления мусульман Чечни Супьян Курбанов.

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Автор: "Кавказский узел"

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