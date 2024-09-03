Жители Чечни рассказали о работе комиссии по урегулированию семейных конфликтов

03 сентября 2024, 03:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Члены комиссии по урегулированию семейных конфликтов задавали странные вопросы, беседа больше походила на допрос, рассказал житель Грозного Ибрагим, который считает, что вопросы женитьбы и развода нужно решать без посредников. Никакие комиссии не наведут порядок, если муж не на твоей стороне, поделилась впечатлениями Фатима. Представители духовенства, старейшины и психологи вряд ли могут спасти брак, если возник серьезный конфликт, считает правозащитница Светлана Ганнушкина*.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля власти Чечни рапортовали о примирении более 2600 разведенных супружеских пар.

Комиссии по урегулированию семейных конфликтов в Чечне были созданы по указанию главы республики Рамзана Кадырова. Воссоединение семей происходит под давлением и часто становится травматичным для тех, кто по разным причинам решил развестись, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики 10 февраля, комментируя отчет о воссоединении семей в Чечне.

Житель города Гудермес Ибрагим был уверен, что 8 марта 2022 года ему повезло и он встретил девушку, которая достойна быть его женой. «Я по профессии строитель, десять лет работал в системе "Газпрома" на Дальнем Востоке, но в связи со спецоперацией в Украине вернулся в Чечню. И главной задачей домашних было как можно быстрее женить меня», - рассказал он 2 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, с кандидатками в невесты проблем не было, но все решил случай. «Я был в Грозном, когда мне сообщили, что у моей младшей сестры родилась дочка. И я решил, что сделаю сестре сюрприз, подарок к женскому празднику: куплю для своей племянницы всю девчачью одежку вплоть до года», - рассказал Ибрагим.

По его словам, в центре Грозного увидел большой магазин детской одежды, помогала в покупках ему молодая, приветливая продавщица. На приобретение «приданого» новорожденной племяннице он потратил три с лишним часа. За это время познакомился с продавщицей узнал, что зовут ее Айной, ей 23 года, учится заочно на юрфаке в Ростове, что собиралась прошлым летом замуж за одноклассника, но что-то не заладилось. «Обменялись мы с ней телефонами, и я отправился домой», - рассказал мужчина.

Я спросил ее, хочет ли она быть моей женой, она ответила согласием

«Два месяца мы присматривались друг к другу. Я старше Айны на 18 лет, но ее как будто эта разница в возрасте не смущала. Я спросил ее, хочет ли она быть моей женой, она ответила согласием. Никях был совершен по всем правилам, были соблюдены все требования, все обычаи. Обо всех обрядах я узнавал уже в ходе приготовления к ним и подготовки к свадьбе», - вспоминает он.

По его словам, с детьми решили подождать. Айне осталось проучиться на юрфаке еще два года, и она получит диплом юриста. А чтобы не ездить в Ростов переведется во Владикавказ. «Для меня в республике работы не нашлось, но в Нальчике мой товарищ по "Газпрому" открыл многопрофильную фирму и предложил мне войти в долю. Я согласился, хотя часто приходилось ездить в Нальчик, и я подолгу не бывал дома», - продолжает Ибрагим.

«В последний приезд вижу, что Айна чем-то озабочена. Спрашивал, что случилось. «Все нормально», - говорит. Правда, сестра шепнула, что кто-то Айне звонил, она долго разговаривала, а потом ушла в сад и там, видно, плакала», - рассказал Ибрагим.

Сказал только, что нужно развестись, и чем быстрее, тем лучше

По его словам, дня через два после этого нужно было отвезти документы юристу во Владикавказ. «Передав пакет с документами, я пошел в парк, что на берегу Терека, чтобы в кафе выпить чашку чая. И вдруг я увидел такое, что в голове помутилось. На повороте аллеи на скамейке сидела моя жена с каким-то высоким мужчиной, который, наклонившись, что-то тихо ей говорил… Когда я приехал домой, Айна была с матерью на кухне. Я позвал ее в нашу комнату и сказал, что видел ее с молодым человеком. Она побледнела как мел, какое-то время молчала, потом рассказала, что этот парень ее одноклассник, тот, за которого она собиралась выйти замуж. «Но он уехал за границу, там попал в аварию и почти год лежал в больнице. Говорит, что приехал за мной», - проговорила она чуть слышно и добавила, что во Владикавказ она поехала, чтобы передать в деканат документы для перевода на юрфак. Она что-то еще говорила, но я уже ее не слышал. Сказал только, что нужно развестись, и чем быстрее, тем лучше», - вспоминает Ибрагим.

По его словам, его решение развестись с Айной домашние вроде бы не оспаривали, но предлагали остыть и не делать это сгоряча. «Весьма убедителен был Адам, мой дядя по матери. Мы с ним были очень дружны. Он-то и посоветовал мне обратиться за помощью в комиссию по воссоединению семей. Все это время, пока я «остывал», Айна находилась в доме Адама. Ехать в комиссию, которая занимается миротворческой деятельностью между мужем и женой, она отказалась, потому что не считает себя виноватой», - сообщил мужчина.

По словам Ибрагима, после первых же вопросов, которые стали задавать члены комиссии, было ясно, что поведение его, как мужа, не соответствует тому образцу, которым должен быть чеченец, глава семьи: зачем было жениться, если разрешил жене заканчивать университет, а не стремиться к тому, чтобы она стала матерью. «Был повышенный интерес к тому, какой образ жизни я вел, работая на Дальнем Востоке, почему не женился раньше. Короче говоря, задаваемые вопросы были с каким-то непонятным мне подтекстом и больше походили на допрос. И не было в них желания помочь мне выпутаться из этой ситуации. В конце концов понял, что зря теряю время», - с сожалением отметил Ибрагим.

По его словам, когда он стоял у подъезда, к нему подошел имам - единственный, который ни о чем его не спрашивал, а молча наблюдал за всем происходящим. «Ты почти полжизни прожил. Зачем тебе чужие советы? Слушай сердце свое», - сказал старик.

Просто я понял, что не могу быть соперником 23-летнему парню, бывшему однокласснику Айны

Три слова «Ты мне не жена!» Ибрагим сказал трижды в присутствии двух своих друзей. «Просто я понял, что не могу быть соперником 23-летнему парню, бывшему однокласснику Айны. К тому же вопросы женитьбы, также, как и развода, нужно решать без посредников, по зову сердца», - заявил Ибрагим.

От этой комиссии толку никакого нет

Фатима вышла замуж по любви. Молодая девушка привлекала внимание не только красотой, но и независимым характером. По словам человека, знающего ее с детства, по натуре Фатима - человек добрый и сострадательный, но другие ее качества – порядочность и какое-то обостренное чувство справедливости многих претендентов в мужья отпугивали. Она же по этому поводу особо не переживала.

По словам Фатимы, Лема привлек ее внимание тем, что он не старался «казаться», весь «конфетно-цветочный период» их знакомства был тем, каким она его узнала в первый день. «С ним было легко и просто, красиво ухаживал», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Ее коллега по работе, узнав, за кого Фатима собирается выходить замуж, сказала ей, что Лема парень хороший, добрый, отзывчивый. «Он сосед наш, я его хорошо знаю. Знаю и его мать, и хотя наши участки находятся рядом, но вот уже пять лет мы с ней не здороваемся. Очень тяжелый характер у матери Лемы. Смотри, Фатима, с такой свекровью тебе придется тяжко», - предостерегла она Фатиму.

«Я по дому все умею делать, умею готовить вкусно и быстро – нас с сестрой так воспитали. К тому же люблю рукодельничать, шить, вязать. Вот и думала, что ко мне свекрови трудно будет придраться: перед уходом на работу я успевала приготовить для всей семьи завтрак, сделать мелкую работу по дому. Убегала на службу, когда свекровь еще спала. Но что бы я ни сделала – все было плохо. А тут я еще сразу забеременела, да еще с жутким токсикозом. И началось: лентяйка, лежебока, откуда эту белоручку выкопал. Я пыталась пожаловаться своему мужу, а у него один ответ: «Потерпи, такой у нее характер, вообще-то она добрая», - рассказала Фатима.

Свекровь на за что не подойдет к внуку

Он думала, что после родов, когда в доме появится первый внук, свекровь изменит свое отношение в снохе. «Ничего подобного не произошло! Все легло на мои плечи. Бывало, белье стиранное развешиваю во дворе, сын проснулся, плачет. Свекровь на за что не подойдет к внуку. Вслед за первенцем через два года второго сына родила. Господи, что это были за муки! Целыми днями, как белка в колесе, к ночи с ног валюсь. Муж только одно твердит «Потерпи!» - рассказала женщина.

Когда ей было совсем плохо, она говорила мужу, что уйдет домой. «Уходи, но дети будут здесь жить, со мной. Я – отец», - сказал. И мне приходилось оставаться. Куда я без детей?» - призналась она.

Однажды Фатима потеряла сознание на улице, когда шла в магазин. «Скорая» увезла ее в больницу. Оттуда ее забрали родители и ей было сказано: «Теперь будешь жить дома». «Муж дал мне развод, первое время детей мне даже на выходных не давали, Но потом я добилась, чтобы они были у меня и в выходные дни, и в праздники», - рассказала женщина.

По ее словам, когда она после выходных отправляла детей к отцу, то они оба начинали плакать, устраивали истерики, они не хотели с ней расставаться. «И у меня слезы на глазах, отвожу их в дом отца и чувствую себя предательницей. И тогда я решила пойти в эту комиссию по воссоединение семей. Думаю, Бог с ним, моим здоровьем, пусть эти имамы, кадии поговорят с моей свекровью, убедят, что дети должны быть рядом с мамой», - рассказала Фатима.

Члены комиссии расспрашивали ее обо всем со всеми подробностями, что да как в семье, что за человек ее муж и свекровь. Поехали к ней домой, свекровь рассказала им, что она заботилась о снохе, когда та была беременной, за ней убирала, кормила чуть ли не с ложечки. А вот она, неблагодарная, хочет от нее сына на съемную квартиру увезти, где будет его голодом морить.

Я поняла, что от этой комиссии толку никакого нет

Фатима рассказывает, что в эти сказки члены комиссии поверили и, вызвав ее, посоветовали не своевольничать, вернуться в дом мужа, а со свекровью быть доброй и приветливой. «Я поняла, что от этой комиссии толку никакого нет. К тому же мой муж женился. Новая сноха не выдержала житья-бытья со свекровью и года и ушла. Муж пытался вернуть меня, но я категорически отказалась. Я через старейшин нашего рода добилась, что дети сейчас почти всегда со мной. И еще я поняла, что никакие комиссии не смогут навести в семье порядок, если муж не будет на твоей стороне и, самое главное, если тебе не безразлична судьба твоих детей», - резюмировала женщина.

Уехать из Грозного в Москву или в любой другой город – это была идея старшего сына

Румиса вот уже больше двух лет живет в Москве. Она юрист, владеет английским, работает в фирме, где занимается переводом документов. «Я и в Грозном в этой же фирме работала дистанционно. Когда переехала в Москву, то сняла квартиру рядом с офисом фирмы. Это удобно и мне, и детям. Вместе со мной трое моих детей - два сына и дочь», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Муж успокоил меня, что в нашей с ним жизни ничего не поменяется, и что сейчас многие имеют вторых жен

Прежде, чем поменять место жительства, Румисе пришлось выдержать жесткий пресс не только со стороны мужа и его влиятельной родни, но и членов комиссии по воссоединению семей. "Дело в том, что мой муж – единственный наследник в его семье. И мои дети, мои мальчики - продолжатели этого рода. Муж из той категории, которых в Москве, в Питере называют "мажорами". Ничего плохого о нем я сказать не могу. Он человек по натуре добрый, отзывчивый. Но он - продукт нынешнего чеченского общества. Когда я выходила за него замуж, он был совсем другим. Никогда не думала, что окружение может так изменить человека. О том, что мой муж взял вторую жену, я узнала от старшего сына. Я видела, что эта новость мальчика ошарашила. Дело в том, что муж вздумал познакомить старшего сына с его новой избранницей. Вечером муж сказал, что собирался мне обо всем рассказать, но так вышло, что мальчик увидел стоявшую на светофоре машину отца и залез в салон, где увидел эту девушку. Муж успокоил меня, что в нашей с ним жизни ничего не поменяется, и что сейчас многие имеют вторых жен», - рассказала Румиса.

По ее словам, именно горе сына перекрыло ее собственную боль и обиду обманутой жены. «Уехать из Грозного в Москву или в любой другой город – это была идея старшего сына. Что мне пришлось пережить, представить трудно», - вспоминает она.

По ее словам, она, видя, что у сына совершенно потерянный вид, стала говорить, что у мусульман существует многоженство. «Но он мне тут же привел примеры всех наших родственников-мужчин как со стороны моей родни, так и со стороны мужа. «Назови, кто из моих дедушек или даже прадедушек имел вторую жену? Никто! Знаешь, что я испытал, когда он меня с ней познакомил? Мне было противно!» – выкрикнул он и выбежал в свою комнату», - рассказала женщина.

От уговоров оставить все, как есть, смириться с тем, что у ее мужа есть еще одна семья, некоторые из особо ретивых родственников мужа переходили на конкретные угрозы, но Румиса, как опытный юрист, предвидя и такой поворот дела, все разговоры записывала на диктофон и все звонки такого рода прекратились. «Единственное, что я попросила всех, кто замешан в этом деле, постараться не афишировать создавшуюся в нашей семье ситуацию. Ради детей. Только ради них. Слава Аллаху, но в Грозном о том, что произошло два года назад в нашей семье, знают только самые близкие», - сказала Румиса.

По ее словам, она разведена со своим по мусульманскому обычаю. Дети остались на фамилии мужа. Договорились, что они будут приезжать в Грозный к своим дедушкам и бабушкам на все праздники. «Пока что только свекор и свекровь приезжают к нам в гости», - сообщила Румиса.

Аналитики сочли сомнительной деятельность комиссии по урегулированию семейных конфликтов

Разводы бывают разные: с правом возврата, когда муж в течении трех месяцев может вернуть жену домой, и есть развод окончательный – без права возврата, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" исламовед Ахмед Ярлыкапов.

«Но и в этом случае, если муж спустя какое-то время одумался и пожалел о содеянном, то он может вернуть жену. Но произойти это может лишь после того, как она, выйдя замуж за другого мужчину, побывав в новом замужестве определенный срок и получив развод теперь уже от этого мужа - только после всего этого первый муж может заново жениться на своей жене», - подытожил Ярлыкапов.

«Такая вот многоходовая операция. И здесь сколько бы их не мирили, заботясь о воссоединении семьи, пока не будет пройдена цепочка: развод-замуж-развод-замуж ни о каком воссоединении семьи не может быть и речи», - подчеркнул ученый.

По словам правозащитницы Светланы Ганнушкиной*, если в семье возник серьезный конфликт, который в конце концов привел к разводу, то навряд ли этот брак могут спасти психолог, представители духовенства и старейшины.

Таким образом мы возвращаемся в те советские времена, когда вмешательство в частную жизнь считалось нормой

«В связи с этим мне вспомнилась карикатура из журнала «Крокодил»: две пары выходят из зала суда и интересуются друг у друга: «Ну что, вас не развели? И нас тоже не развели. Значит, будем жить, как раньше». Они меняются парами и расходятся. То есть, эти люди, которые видно, не первый раз приходят в суд, уже давно сами решили свои проблемы, разошлись и создали новые семьи, а суд все отказывается их разводить. Мне кажется, похожее происходит и в Чечне – люди давно решили, что семьи не получилось. Они уже разошлись, но вот комиссия по воссоединению семей, распавшихся по незначительным причинам, решает, что нужно возродить ячейку общества. Таким образом мы возвращаемся в те советские времена, когда вмешательство в частную жизнь считалось нормой», - сказала Ганнушкина* корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что ценно то, что делается добровольно, с обоюдного согласия мужа и жены, в частности, если говорить о том, что дети после развода должны остаться с отцом. «В противном случае, насильственно исполнять какие-то каноны, (опять касаясь детей), это не значит исповедовать ислам, это не вера», - уверена правозащитница.

Она рассказала, что несколько лет назад были организованы семинар для ребят из Чечни, где ученые, юристы и правозащитники читали курс лекций о правах человека. «Когда директор АНО «Женщины за развитие» Липхан Базаева в своем выступлении затронула тему о правах женщин, о насилии в семье, то помещение покинули несколько подростков. Они сказали, что они не могут слушать женщину, которая говорит на эту тему. На следующий день я поинтересовалась, почему они покинули зал, когда выступала Липхан Базаева. Они сказали, что не могут слушать эту женщину-чеченку, которая говорит об этом, и вообще разве можно говорить чеченкам на эту тему. Но со мной они поговорили, поскольку я не мусульманка. Я спросила, разве можно заставить женщину насильно что-то делать, и они ответили, что если ислам это требует, то нужно заставить. Ну а если она будет сопротивляться, то ее отправят домой или муж возьмет вторую жену. С такими убеждениями юношей, которые через несколько лет будут выбирать себе спутницу жизни, количество разводов, думаю, не уменьшится», - предположила Светлана Ганнушкина*.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2020 года правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин на Северном Кавказе. Традиции и обычаи в них предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье, власти считают нормой рукоприкладство со стороны мужа, а жертвы насилия не желают обращаться в полицию, отметили они.

В Чечне ранее широкий общественный резонанс вызвала история о смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Ее похоронили ночью. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга, который утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка.

Родственники Умаевой рассказали, что между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Мадины Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родственников Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесена в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.