Правозащитники назвали критической ситуацию с правами женщин на Северном Кавказе

27 июня 2020, 09:52

Традиции и обычаи большинства регионов Северного Кавказа предрасполагают к насилию по отношению к женщинам в семье. Власти считают рукоприкладство со стороны мужа нормой, а жертвы насилия не готовы идти в полицию, отметили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", в соцсетях распространилось сообщение о том, что 12 июня в Гудермесе супруг убил 23-летнюю жену. Причиной ссоры стала критика свекрови за трату невесткой детского пособия. Похороны погибшей прошли ночью. После резонанса в соцсетях, прокурор Чечни начал проверку. 20 июня тело умершей эксгумировали, ее мать заявила, что видела кровоподтеки на теле дочери. Но 23 июня во время встречи с Рамзаном Кадыровым она принесла извинения за эти слова. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что признаков насильственной смерти нет. А Кадыров призвал женщин терпеть побои от мужей, чем продемонстрировал идейную терпимость к насилию над женщинами.

Жительница Гудермеса, чья смерть привлекла общественное внимание в Чечне после ночных похорон, много раз пыталась уйти от мужа из-за побоев и жаловалась родным на свекровь. Имам, который похоронил молодую женщину ночью, объяснил это жаркой погодой. Жители Чечни возразили на это, что в республике не практикуются ночные похороны. Ранее мать молодой женщины выразила возмущение репортажем ЧГТРК "Грозный" о смерти ее дочери. Она считает, что мужа дочери пытаются выгородить, поскольку тот военный. Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов также выразил уверенность, что истинную причину смерти молодой женщины пытаются скрыть. Поводом для семейной ссоры, по словам матери, стала покупка ее дочери телевизора на детское пособие. Свекровь умершей подтвердила в эфире ЧГТРК "Грозный", что высказывала невестке недовольство по поводу этой покупки.

Правозащитник обвинил власти в халатности к соблюдению прав женщин

На Северном Кавказе женщин приучают не замечать нарушений их прав с самого детства, считает представитель центра по предотвращению насилия "Анна" Наталья Войкова. "В разной степени, конечно: в Кабардино-Балкарии с этим легче, в Дагестане – сложнее. Но традиционное воспитание девочки, в целом, одинаково: они должны быть тихими, послушными, быть хорошими хозяйками, все уметь, с детства привыкать к роли безропотной жены. Девочки вырастают в женщин, которые потом годами терпят насилие, но не могут что-то изменить, оглядываясь на окружение. А окружение молчит. Поэтому рукоприкладство мужа такое распространенное явление", – сказала она "Кавказскому узлу".

Центр нередко получает обращения о помощи с Северного Кавказа. "На наш телефон доверия периодически звонят девушки и женщины из Северного Кавказа. Не всегда они называют, какой конкретно регион. А вот в партнерский нам кризисный центр "Китеж" часто обращаются девушки из Северного Кавказа, чаще, из Дагестана. Один из таких случаев даже получил огласку в 2019 году, когда Заиру Сугаипову насильно похитили из Центра ее родители и вывезли в Чечню", – рассказала Войкова.

Все случаи очень похожи, отметила правозащитница. "Девочки бегут от семейного насилия, пытаются спасаться и отстаивать свои права. А власти кавказских регионов обвиняют в этом сотрудников кризисных центров. После случая с Заирой в передаче по чеченскому телевидению "Китежу" даже пригрозили расправой по законам гор. Данные "Китежа" есть в чатах и телеграм-каналах, где девушки общаются между собой, обсуждая случаи домашнего насилия. Все это и то, что случилось в семье этой недавно убитой женщины – какой-то средневековый ад. Мне искренне жаль мать этой женщины. Ей и ее дочери не повезло жить в регионе, где насилие над женщиной является негласной нормой и жить в государстве, которое не способно на федеральном уровне защитить женщину от домашнего насилия в силу отсутствия закона о домашнем насилии", – отметила правозащитница.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, на Кавказе могут стать жертвами так называемых "убийств чести". Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Во время карантина случаи семейного насилия выросли почти вдвое

Ситуация с домашним насилием на Северном Кавказе усугубилась, добавила Войкова. "<…> Сейчас, на фоне карантина, ситуация осложнена вдвойне. Не могу сказать отдельно о статистике по Северному Кавказу, но по России мы отмечаем значительный рост случаев домашнего насилия. Например, по итогам работы нашего Всероссийского телефона доверия для женщин, за май 2020 года количество обращений увеличилось на 74 процента по сравнению с февралем 2020", – сообщила Войкова.

Домашнее насилие – актуальная проблема не только для Чечни, но и для всего Северного Кавказа, сказала президент Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Чечня не исключение, здесь женщины терпят насилие из-за детей. Ситуация с домашним насилием в последнее время ухудшилась везде и закон о декриминалищации, политика властей, не способствуют ее улучшению. Но в республике есть и позитивные изменения, например, угроза похищения почти решена", – сказала она "Кавказскому узлу".

Раньше в Чечне было больше разводов, поскольку чеченки были более смелыми, отметила правозащитница. "Раньше чеченки отличались гордостью и самоуважением, они чаще становились инициатором развода, и их положение выгодно отличалось от положения женщин Ингушетии. Но здесь многое зависит от семьи и ресурсов самих женщин. Во многих случаях им просто некуда идти. Осознание угрозы потери детей также останавливает многих. Поэтому даже когда женщины предчувствуют беду, предотвратить трагедию они не в силах", – отметила она.

Древний обычай похищения невест остается довольно распространенным на Кавказе. Особенно часто такие случаи встречаются в Чечне, Дагестане и Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение невест – преступление или традиция?".

На Кавказе жертвы семейного насилия не готовы защищать свои права в суде

В большинстве случаев жертвы семейного насилия на Северном Кавказе не имеют иного выбора, как вернуться назад в неблагополучную семью, рассказала руководитель Центра защиты материнства и детства "Теплый дом на горе" Евгения Юрьева. "В нашу организацию обращались женщины из Чечни неоднократно. Все они просили убежища от мужа по причине насилия. Нам приходилось заниматься эвакуацией одной женщины из Чечни в Дагестан, мы вызывали такси и помогали ей дистанционно незаметно выйти из помещения, чтобы она могла уехать. К сожалению, вскоре она сама сообщила своему мужу о своем местонахождении и он за ней приехал. Он стоял у дверей нашего приюта на протяжении четырех часов, пока с ней работал психолог. К сожалению, она приняла решение вернуться к мужу", – сказала Юрьева "Кавказскому узлу".

По чеченским традициям, после развода мать расстается с ребенком, это служит препятствием уйти женщине от мужа, пояснила она. "Буквально через несколько минут после того, как она вышла из квартиры и села к нему в автомобиль, мы увидели, как он ее ударил. Мы понимаем, что женщинам из Чечни особенно сложно выбраться из ситуации насилия в семье, поскольку в Чечне несколько другие традиции, другой менталитет, характер внутрисемейных отношений, нежели чем в Дагестане. Например, женщине с детьми может быть особенно сложно уйти от насилия в семье, поскольку в большинстве чеченских семей после развода матерям приходится расставаться со своими детьми. В Дагестане ситуация в этом плане иная. Но определенно есть схожие моменты. Так, в Дагестане, как и в Чечне родственники могут принуждать женщину сохранить семью, оказывать давление, несмотря на побои, в некоторых случаях родители могут не принять дочь после развода", – отметила правозащитница.

Родственники нередко вмешиваются в ситуацию и принуждают жертв семейного насилия вернуться в семью. "Не так давно в нашу организацию пришла толпа родственников одной нашей подопечной, проживающей в приюте. Она с ребенком убежала от мужа, который регулярно избивал ее. Родственники обвинили нас в том, что из-за нас теперь ее муж не захочет с ней помириться, что мы разрушаем их семью и не даем им спокойно жить. О том, что их родственница подвергается регулярным побоям по причине "невскусного ужина" и по причине "ребенок ошибается, когда делает намаз", они сказали, что она "придумывает все от безделья", – рассказала Юрьева.

Проблема с избиениями в семье в Дагестане очень замалчиваемая, добавила она. "О ней не принято говорить, чаще всего ее отрицают. Женщины редко обращаются за помощью в правоохранительные органы, далеко не многие обратившиеся после побоев решаются дойти до шелтера, их скорее меньшинство. Даже в полиции иногда удивляются тому, что в Дагестане есть такая проблема. Не многие решаются говорить об этом, но проблема определенно есть. Не могу сказать конкретно, повлияла ли декреминализация побоев на всплеск домашнего насилия, но меньше его точно не стало", – отметила правозащитница.