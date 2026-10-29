×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:57, 29 октября 2026

Близкие Семенова встревожены его состоянием в штрафном изоляторе

Чиновники в колонии-поселении №3, Электросталь. Фото: пресс-служба УФСИН

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альпинист из Карачаево-Черкесии Михаил Семенов остается в штрафном изоляторе подмосковной колонии и не получает лекарства, а официальные органы в ответ на жалобы присылают отписки, заявила его супруга. 

Как писал "Кавказский узел", 29 августа супруга жителя Теберды, мастера спорта по альпинизму Михаила Семенова пожаловалась, что он безуспешно добивался медицинской помощи и жаловался на условия содержания сначала в СИЗО Черкесска, а затем в СИЗО Московской области. Екатерина Семенова подчеркнула, что Михаил является инвалидом II группы и имеет заболевание сердца. 22 сентября она сообщила, что её мужу в колонии-поселении №3 в Электростали (Московская область) не выдают назначенные лекарства и отказывают в вызове скорой помощи при ухудшении самочувствия.

В июле силовики задержали в Карачаево-Черкесии 38-летнего Михаила Семенова из-за нарушения срока явки в колонию. 18 февраля 2026 года Карачаевский районный суд приговорил Семенова к году колонии-поселения, признав его виновным в незаконном пересечении в апреле 2024 года российско-абхазской границы через перевал Восточный Клухори. Семенов задержан необоснованно, так как в это время он проходил программу восстановления, что, согласно законодательству, является уважительной причиной, указал юрист.

Альпинист Михаил Семенов до сих пор не освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО) колонии-поселения №3 в подмосковной Электростали, рассказала "Кавказскому узлу" его супруга Екатерина Семенова. 

Женщина напомнила, что ее супруга заключили в ШИЗО еще 22 сентября. В октябре его ненадолго выпустили из изолятора для поездки в больницу, но в тот же день оформили новое взыскание за то, что Семенов проснулся раньше утреннего подъема, чтобы позавтракать перед поездкой, назначенной на 07.00 утра. После выписки из больницы его вновь поместили в ШИЗО. 

"Необходимые лекарство он не получает", – подчеркнула Екатерина Семенова, напомнив также, что медосмотр при помещении в ШИЗО ее мужу также не проводили. 

По словам жены, Михаил страдает от тяжелых последствий черепно-мозговой травмы и серьезных заболеваний сердца. За время пребывания в ШИЗО он несколько раз терял сознание, а в день выхода из изолятора в октябре у него под глазом был кровоподтек. "Это человек, за жизнь и здоровье которого я борюсь каждый день", – цитировал слова Екатерины 20 октября проект "Слово защите". Ранее, в октябре, она сообщала, что администрация колонии организовывает травлю Семенова через других осужденных: ограничивает им пользование душевыми, помещениями для стирки и оборудованием для приготовления пищи, ссылаясь на жалобы супруги Семенова на условия содержания. 

На жалобы, отправленные в связи с преследованиями мужа в колонии-поселении, Семенова получила ответы из двух ведомств, однако ей ничего не сообщили по существу. 

"Пока мне сообщили, что занимаются расследованием этой ситуации Генпрокуратура и главное управление ФСИН. Но что они успели сделать, я не знаю, поскольку пока они прислали лишь эти извещения", – подчеркнула она.

Екатерина добавила, что Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Московской области не проводила проверку ситуации в колонии-поселении. "В Московской области ОНК такая же,  как в Карачаево-Черкесии, полная профанация. Когда ее члены приезжают в колонию, к ним выводят только заключенных, которые не скажут ничего "такого", – заключила она.

"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября Электростальский горсуд не удовлетворил просьбу защиты об условно-досрочном освобождении Михаила Семенова.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Годовщина теракта в Театральном центре на Дубровке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Родные жертв "Норд-Оста" поделились воспоминаниями в 24-ю годовщину теракта

Родственники погибших при теракте на Дубровке рассказали о пережитой утрате и продолжающихся попытках выяснить обстоятельства гибели близких. В 24-ю годовщину трагедии пострадавшие и родные жертв собрались у Театрального центра в Москве, где возложили цветы, зажгли лампады и почтили память погибших.

Акция в Берлине. Скриншот фото от 25.10.26 из ТГ-канала Мартина Кочесоко(признан иноагентом) https://t.me/Martin_Kochesoko/3809?single Черкесы на акции в Берлине потребовали права на возвращение на родину

Участники акции прошли по улицам Берлина, держа в руках черкесские флаги. У посольства России они потребовали создать условия для возвращения черкесов на историческую родину.

Российские военные в зоне боевых действий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58925 Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9900

Не менее 4928 бойцов из СКФО и 4972 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Молодой человек приносит извинения. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Стример из Самары принес публичные извинения за оскорбления выходцев с Кавказа

Житель Самары принес публичные извинения после того, как высказал во время прямого эфира нецензурные оскорбления в адрес мусульман и выходцев с Кавказа.

Депортация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Карачаевские активисты призвали хранить память о борцах за права жертв политических репрессий

Потомки депортированных народов, в том числе карачаевцев, должны хранить историческую память о репрессиях, изучать документы, восстанавливать забытые страницы истории и передавать следующим поколениям сведения о борьбе за права своих народов, сохраняя имена тех, кто отстаивал эти права, призвал Конгресс карачаевского народа в 35-ю годовщину принятия закона "О реабилитации жертв политических репрессий".

Михаил Семенов. Фото из личного архива семьи Михаила и Екатерины Семеновых / https://t.me/endoflaw/4018 Михаил Семенов отправлен в штрафной изолятор

Администрация колонии-поселения сочла нарушением режима ранний подъем осужденного из Теберды Михаила Семенова, собиравшегося ехать в больницу.

Персоналии
Ахмед Дудаев. Фото https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/188629/.
16:12, 27 октября 2026
Дудаев Ахмед Махмудович
Сергей Меняйло. Фото https://t.me/region15_info/50205. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:55, 27 октября 2026
Меняйло Сергей Иванович
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
15:39, 27 октября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
События
00:59, 29 октября 2026
Названо имя убитого военного из Астраханской области
21:38, 28 октября 2026
Контрактник из Калмыкии убит на Украине
20:40, 28 октября 2026
Жители четырех сел в Дагестане остались без воды после аварии на водоводе
19:00, 28 октября 2026
13 бойцов из Волгоградской области названы убитыми на Украине
18:30, 28 октября 2026
Двое братьев осуждены на Ставрополье по делу о трудовом рабстве
15:50, 28 октября 2026
Власти назвали имя убитого в СВО бойца из Майского района
Все события дня
Темы дня
Пожилая женщина смотрит на деньги. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Объявление о повышении тарифов ЖКХ вызвало недовольство астраханцев

Халилов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Власти Нальчика пообещали жильцам недостроенного дома сохранить электроснабжение

Рамиз Мехтиев. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Приговор Рамизу Мехтиеву вынесен в Азербайджане

В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше