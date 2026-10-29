Близкие Семенова встревожены его состоянием в штрафном изоляторе

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Альпинист из Карачаево-Черкесии Михаил Семенов остается в штрафном изоляторе подмосковной колонии и не получает лекарства, а официальные органы в ответ на жалобы присылают отписки, заявила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа супруга жителя Теберды, мастера спорта по альпинизму Михаила Семенова пожаловалась, что он безуспешно добивался медицинской помощи и жаловался на условия содержания сначала в СИЗО Черкесска, а затем в СИЗО Московской области. Екатерина Семенова подчеркнула, что Михаил является инвалидом II группы и имеет заболевание сердца. 22 сентября она сообщила, что её мужу в колонии-поселении №3 в Электростали (Московская область) не выдают назначенные лекарства и отказывают в вызове скорой помощи при ухудшении самочувствия.

В июле силовики задержали в Карачаево-Черкесии 38-летнего Михаила Семенова из-за нарушения срока явки в колонию. 18 февраля 2026 года Карачаевский районный суд приговорил Семенова к году колонии-поселения, признав его виновным в незаконном пересечении в апреле 2024 года российско-абхазской границы через перевал Восточный Клухори. Семенов задержан необоснованно, так как в это время он проходил программу восстановления, что, согласно законодательству, является уважительной причиной, указал юрист.

Альпинист Михаил Семенов до сих пор не освобожден из штрафного изолятора (ШИЗО) колонии-поселения №3 в подмосковной Электростали, рассказала "Кавказскому узлу" его супруга Екатерина Семенова.

Женщина напомнила, что ее супруга заключили в ШИЗО еще 22 сентября. В октябре его ненадолго выпустили из изолятора для поездки в больницу, но в тот же день оформили новое взыскание за то, что Семенов проснулся раньше утреннего подъема, чтобы позавтракать перед поездкой, назначенной на 07.00 утра. После выписки из больницы его вновь поместили в ШИЗО.

"Необходимые лекарство он не получает", – подчеркнула Екатерина Семенова, напомнив также, что медосмотр при помещении в ШИЗО ее мужу также не проводили.

По словам жены, Михаил страдает от тяжелых последствий черепно-мозговой травмы и серьезных заболеваний сердца. За время пребывания в ШИЗО он несколько раз терял сознание, а в день выхода из изолятора в октябре у него под глазом был кровоподтек. "Это человек, за жизнь и здоровье которого я борюсь каждый день", – цитировал слова Екатерины 20 октября проект "Слово защите". Ранее, в октябре, она сообщала, что администрация колонии организовывает травлю Семенова через других осужденных: ограничивает им пользование душевыми, помещениями для стирки и оборудованием для приготовления пищи, ссылаясь на жалобы супруги Семенова на условия содержания.

На жалобы, отправленные в связи с преследованиями мужа в колонии-поселении, Семенова получила ответы из двух ведомств, однако ей ничего не сообщили по существу.

"Пока мне сообщили, что занимаются расследованием этой ситуации Генпрокуратура и главное управление ФСИН. Но что они успели сделать, я не знаю, поскольку пока они прислали лишь эти извещения", – подчеркнула она.

Екатерина добавила, что Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Московской области не проводила проверку ситуации в колонии-поселении. "В Московской области ОНК такая же, как в Карачаево-Черкесии, полная профанация. Когда ее члены приезжают в колонию, к ним выводят только заключенных, которые не скажут ничего "такого", – заключила она.

"Кавказский узел" также писал, что 10 сентября Электростальский горсуд не удовлетворил просьбу защиты об условно-досрочном освобождении Михаила Семенова.