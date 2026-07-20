Жена задержанного в Карачаево-Черкесии альпиниста пожаловалась на нарушение его прав

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Силовики задержали в Карачаево-Черкесии 38-летнего альпиниста Михаила Семенова под предлогом несоблюдения срока явки в колонию, пожаловалась его жена. Семенов задержан необоснованно, так как в это время он проходил программу восстановления, что, согласно законодательству, является уважительной причиной, указал юрист.

Жена Михаила Семенова пожаловалась на предвзятость силовиков

По словам жены 38-летнего альпиниста Михаила Семенова Екатерины Семеновой, ее муж был признан виновным в незаконном пересечении в апреле 2024 года российско-абхазской границы через перевал Восточный Клухори и приговорен к году лишения свободы.

"Он альпинист, а 99% альпинистов, ходящих по Кавказу, время от времени нарушают границу, поскольку в горах ее проследить трудно", – сказала Семенова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жены альпиниста, у него плохие отношения с некоторыми из силовиков, так как они закрывают глаза на то, что руководство заповедника дает людям возможность за плату приезжать к пограничному Клухорскому перевалу. Также Семенова пожаловалась, что перед началом судебного заседания по делу ее мужа, на котором был оглашен приговор, она видела, как прокурор зашел в кабинет судьи.

18 февраля 2026 года Карачаевский районный суд приговорил Михаила Семенова к году лишения свободы в колонии-поселении, а его напарнику назначил условный срок наказания. Апелляция прошла в том же суде 28 апреля 2026 года. К этому моменту с учетом двух месяцев пребывания Семенова в СИЗО в сентябре-ноябре 2025 года и пяти месяцев под домашним арестом ему оставалось отбыть около шести месяцев наказания.

"И поэтому мы, ввиду установления у мужа инвалидности (18 мая ему выписал подтверждающую справку филиал № 75 Главного бюро по медицинско-социальной экспертизе Москвы) подали ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания", – пояснила Екатерина Семенова.

Она также рассказала, что после апелляции им объявили, что предписание о явке к месту отбывания наказания должно было прийти в УФСИН по Московской области. Однако ни в мае, ни в июне документ так и не появился. За это время дело рассмотрела кассационная инстанция – Пятый кассационный суд, который 23 июня оставил приговор в силе, не учтя вновь открывшиеся обстоятельства – инвалидность Михаила Семенова. "В настоящее время мы готовим жалобу в Верховный суд", – отметила его жена.

Предписание с требованием явиться к месту отбывания наказания – ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Московской области – не позднее 7 июля Михаил Семенов получил 1 июля, когда он сам находился в Карачаево-Черкесии. Перед поездкой он специально уточнял в правоохранительных органах, имеет ли он право на такую поездку до получения предписания. 3 июля он отправил в УФСИН по Московской области просьбу о переносе срока самостоятельного прибытия в исправительное учреждение на 19 июля, поскольку с 1 по 18 июля он проходил заранее организованную программу восстановления в Пятигорской клинике ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России на основании заключенного договора. Как отметила Екатерина Семенова, ее мужу ответили в УФСИН, что он может ехать на программу реабилитации.

9 июля УФСИН по Московской области объявило Михаила Семенова в розыск, и он был арестован в ауле Хурзук, поскольку параллельно с прохождением программы восстановления он обучал клиента навыкам альпинизма. А в постановлении того же Карачаевского районного суда от 10 июля, назначившего Семенову 30 суток ареста для этапирования в колонию-поселение, ничего не говорилось о его заявлении.

"Я сижу дома в Теберде, звонит наш друг и говорит, что мужа забрали. Я обзвонила все СИЗО и отделения полиции, но мне никто не говорил, что он у них, пока я не пришла в отделение Следственного комитета в Карачаевске и подала заявление о пропавшем муже. Он тут же чудесным образом нашелся в отделении полиции в Карачаевске", – отметила Екатерина Семенова.

По ее словам, свидание с мужем ей дали с трудом, адвоката Михаила Семенова Мариам Тедееву раз в неделю пускают к ее подзащитному.

Екатерина Семенова также пожаловалась, что на ее мужа оказывается психологическое давление. По ее словам, ему угрожали уже во время его предыдущего пребывания в СИЗО. "Сейчас есть угрозы посадить в карцер, заставить мыть туалеты, сделать "опущенным", – заявила она.

Юрист указал на нарушение прав Семенова

Права Михаила Семенова были нарушены его арестом, отметил юрист. "Статья 75.1 УИК РФ говорит, что неприбытие осужденного к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении к месту отбывания наказания после получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы влечет за собой негативные последствия лишь в случае уклонения или отсутствия уважительных причин", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

У Семенова имеется заявление с указанием уважительной причины. А пункт 4 приказа Минюста РФ от 06.04.2009 года №102 "Об утверждении Инструкции по направлению в колонию-поселение осужденных к лишению свободы, в отношении которых судом принято решение", отмечает, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих выезд или прибытие осужденного в установленный срок, по мотивированному постановлению начальника территориального органа ФСИН срок, установленный для прибытия осужденного к месту отбывания наказания, может быть продлен, разъяснил юрист.

Что касается свиданий, то юрист указал, что согласно статье 18 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" родственники имеют право на два свидания в месяц с письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело.

Относительно того, что силовики не сообщали жене Семеновой его местонахождение после задержания, юрист подчеркнул, что подобные действия незаконны. "Если человек задержан, то в течение трёх часов после задержания он имеет право на телефонный звонок родственникам или адвокату. Смысл подобных "исчезновений" в том, что пока человек изолирован, у него можно отобрать все необходимые объяснения или показания, чем пользуются недобросовестные сотрудники полиции", – объяснил юрист.

Если на Семенова оказывается психологическое давление, то он может потребовать осмотра у врача. "Врач может зафиксировать признаки стресса, тревожности, нарушения сна. Эти явления – косвенные маркеры психологического давления", – сказал он.

Юрист также порекомендовал в случае психологического давления обращаться с письменными жалобами к руководству СИЗО, в прокуратуру и управление ФСИН.