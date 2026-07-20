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12:24, 20 июля 2026

Идея открыть транзит из России в Грузию через Южную Осетию вызвала споры в соцсети

Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Открытие транзита из России в Грузию поможет развитию туризма в Южной Осетии, появлению новых отелей, ресторанов и банков, а также восстановлению связей между родственниками, указала часть комментаторов в соцсети. Другая часть пользователей заявила, что Грузия не нуждается в новом маршруте, а его запуск без официального согласия Тбилиси невозможен.

Как информировал "Кавказский узел", силовики в Южной Осетии регулярно задерживают жителей Грузии по обвинению в нарушении границы. Так, в сентябре 2025 года в Знаурском районе Южной Осетии (около села Земо Хвити Горийского муниципалитета Грузии) силовики задержали гражданина Грузии, который, по их данным, незаконно пересек границу. Мужчина заявил, что хотел навестить родственников в селе Исак-кау.

16 июля автор блога на "Кавказском узле" "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" разместил публикацию о том, что в общественном пространстве Южной Осетии обсуждается возможность открытия транзита из России в Грузию. Сторонники открытия транзита видят в этом перспективы для развития туризма и экономики Южной Осетии, а также притока инвестиций. Противники ссылаются на то, что открытие транзита может создать проблемы в сфере безопасности, отметил блогер.

Комментаторы поспорили об условиях открытия транзита

Пост блогера про идею открытия транзита из России в Грузию через Южную Осетию был опубликован 17 июля на странице "Кавказского узла" в Facebook*. В комментариях прозвучали как призывы открыть дорогу, так и требования отказаться от транзита до урегулирования территориального вопроса.

"Я лично за то, чтобы открыли дорогу. Я лично за мир и за дружбу", – написал Ioseb Nadirashvili.

"Без восстановления территориальной целостности Грузии не будет ни транзита, ни перспективы", – заявил Gig Gablaia.

Сторонники открытия дороги указали на семьи, члены которых живут по разные стороны границы. Другие комментаторы заявили, что родственники и сейчас имеют возможность встречаться.

"Вот вы пишете: не признаем, не признаем. А вы подумали, сколько с обеих сторон родственников живут и не могут видеться из-за этой политики? Мы – простые люди, которые годами жили вместе, общались и не делились на нации. Нам-то что делать – совсем не видеться друг с другом? Давайте жить просто дружно, как раньше, уважительно относиться друг к другу", – призвала Нино Карсидзе.

"Да с какими родственниками не виделись? Что за чушь? У меня соседка замужем за осетином, и каждый год она, ее дети и внуки – все приезжают в Батуми на море увидеть родственников", – отметила Iveta Kuchuxidze.

"Политики бесятся, простой народ страдает", – заявила Дека Манилова.

Часть пользователей связала открытие транзита с развитием туризма и бизнеса. Противники идеи усомнились в экономической необходимости нового маршрута для Грузии.

"Осетия была бы очень интересным туристическим направлением. Открывались бы отели, рестораны, банки. Все неудобства, связанные с получением и отправкой денег, ушли бы в прошлое", – считает Виталий Деканоидзе.

"Если РФ будет исполнять обязательства, взятые на себя согласно этому договору, открытие транзитного коридора от Рокского тоннеля в сторону остальной Грузии и наоборот – в целом неплохая идея. Я могу только поприветствовать это", – заявил Dato Gogishvili.

"Нам и без этого транзита не холодно и не голодно", – указано в комментарии Zaza Geradze.

Комментаторы также поспорили о том, чье согласие необходимо для открытия транзита и где должны располагаться пограничные посты.

"Без официального согласия Тбилиси и размещения грузинских КПП на законной границе открытие этого маршрута невозможно. Для Грузии это вопрос суверенитета, поэтому любые односторонние инициативы со стороны Цхинвала или Москвы так и останутся нереализованными", – заявил пользователь Nero Nero.

"Пока не примут, что Самачабло и Абхазия – это Грузия, по международному законодательству это исключено. Как возможно в непризнанных республиках установить границы или организовать транзит?" – задался вопросом Каха Суджа.

"Перенос поста с Зарамага на южные окраины зависит только от желания Южной Осетии. Ведь есть договоренности, которые могут стать основой для переноса", – указал Alan Iron.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

"Бордеризация" затронула тысячи жителей приграничья

В июле 2019 года правозащитники представили доклад, в котором назвали "бордеризацию" главным фактором антироссийских протестов в Грузии. Под "бордеризацией" авторы понимают одностороннее обустройство границы, отделяющей Грузию от Абхазии и Южной Осетии. Доклад был основан на интервью с жителями "грузинской стороны" новой границы, а также с людьми, приезжавшими туда из Южной Осетии и Абхазии.

В первую очередь последствия "бордеризации" затронули крестьян, для которых сельское хозяйство является основным источником дохода. По словам правозащитников, многие семьи десятилетиями обрабатывали землю, после чего российские силовики предъявляли карту 1982 года и заявляли, что эти участки находятся не в Грузии, а в Южной Осетии. С этой проблемой столкнулись сотни семей.

К другим последствиям "бордеризации" авторы доклада отнесли резкое сокращение трансграничной торговли и разрыв семейных связей (во многих расположенных у новой границы селах грузины и осетины заключали смешанные браки – прим. "Кавказского узла"). Кроме того, жители лишились возможности посещать церкви, в которых молились несколько поколений их семей, и кладбища, оказавшиеся "на другой стороне". Число людей, пострадавших от этих процессов, исчисляется тысячами.

По данным грузинской стороны, ежегодно в Южной Осетии задерживают сотни людей, пытавшихся "незаконно" навестить родственников, посетить церковь или кладбище. Согласно нормам международного права, ограничения на перемещение граждан должны быть обоснованы, закреплены законодательством и соразмерны поставленным целям. Однако в ситуации с Южной Осетией гражданские лица фактически лишаются средств к существованию.

На Женевских переговорах с участием Грузии, России, Южной Осетии и Абхазии, которые прошли в 2008 году в 2010 году, грузинская сторона предложила составить списки крестьян, чьи земельные участки оказались за линией границы, и разрешить им посещать Южную Осетию в упрощенном порядке. Осетинская делегация это предложение отклонила.

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Автор: "Кавказский узел"

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