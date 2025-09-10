Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Югоосетинские силовики задержали гражданина Грузии, который пересек границу в Знаурском районе. Он заявил, что хотел навестить родственников.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября руководитель пограничной службы КГБ Южной Осетии Ромео Хугаев назвал обстановку на границе республики напряженной.

Силовики Южной Осетии задержали 9 сентября в Знаурском районе гражданина Грузии, который, по данным МВД республики, незаконно пересек границу, пишет государственное информационное агентство "Рес".

По данным МВД, житель Горийского района Грузии незаконно пересек границу на тракторе в районе села Никози и направился в сторону Знаурского района, где его задержали патрульный полицейские районного управления внутренних дел. Мужчина заявил, что хотел навестить родственников в селе Исак-кау. Его передали сотрудникам КГБ Южной Осетии.

В свою очередь Служба госбезопасности Грузии назвала незаконным задержание этого мужчины около села Земо Хвити Горийского муниципалитета.

Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного

"Сразу после получения информации об инциденте Службой государственной безопасности активирована «горячая линия», действующая при участии Миссии наблюдателей ЕС. Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно передана сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам. Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии", - процитировало сообщение ведомства "Интерпрессньюс".

Напомним, что Народный защитник Грузии 7 июня обнародовал доклад о ситуации на территории Абхазии и Южной Осетии. По данным омбудсмена, за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних. Как правило, задержанным вменяется незаконный переход государственной границы. К концу 2024 года в заключении в Абхазии и Южной Осетии находилось минимум 14 человек, которые, по данным офиса омбудсмена, сообщают о жестоких условиях содержания.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения. Решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

