Глава погранслужбы Южной Осетии назвал напряженной ситуацию на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За последнее время на границе Грузии и Южной Осетии были задержаны четверо нарушителей, один из них находится под арестом.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа близ села Арцев был задержан житель Грузии.

Руководитель пограничной службы КГБ Южной Осетии Ромео Хугаев назвал обстановку на границе республики напряженной, пишет 1 сентября государственное информационное агентство "Рес".

По его словам, за последнее время были задержаны два нарушителя режима государственной границы и два нарушителя пограничного режима. Из числа первых нарушителей в отношении одного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде двух месяцев лишения свободы. Про остальных Хугаев не сообщил. Однако он также добавил, что двое ранее задержанных были выдворены за пределы республики.

Народный защитник Грузии 7 июня обнародовал доклад о ситуации на территории Абхазии и Южной Осетии. По данным омбудсмена, за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних. Как правило, задержанным вменяется незаконный переход государственной границы. К концу 2024 года в заключении в Абхазии и Южной Осетии находилось минимум 14 человек, которые, по данным офиса омбудсмена, сообщают о жестоких условиях содержания.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

