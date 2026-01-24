×

Главная   /   Лента новостей
06:08, 24 января 2026

Гражданин Грузии выдворен из Южной Осетии после нарушения границы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пограничники Южной Осетии выдворили за пределы республики гражданина Грузии Гелу Берианидзе, который накануне перешел границу в Ленингорском районе.

Сотрудники пограничной службы Южной Осетии сообщили о задержании гражданина Грузии за нарушение государственной границы 21 января.

По данным КГБ Южной Осетии, житель села Бершуети Горийского муниципалитета Гела Берианидзе намеренно перешел границу в окрестностях населенного пункта Амдзарин Ленингорского района, пишет 23 января государственной информационное агентство "Рес".

В соответствии со статьей 14 закона "О государственной границе" задержанного выдворили 22 января за пределы Южной Осетии.

Ранее КГБ Южной Осетии сообщило, что в декабре прошлого года пограничники задержали 22 нарушителя законодательства в пограничной сфере. Шестеро были задержаны за нарушение режима государственной границы, 16 - за нарушение пограничного режима. В отношении двоих задержанных возбуждены уголовные дела, восемь нарушителей оштрафованы, 12 предупреждены о необходимости соблюдать законодательство, сообщает "Спутник - Южная Осетия".

Жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. В июне 2023 года СГБ Грузии заявила о новом захвате территорий в ходе бордеризации в окрестностях села Хурвалети, где пограничники установили столбы и натянули колючую проволоку. По словам активистов, эти конструкции были установлены в 150 метрах от дома одной из жительниц.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

7 июня народный защитник Грузии обнародовал доклад о том, что за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних. К концу 2024 года в заключении в Абхазии и Южной Осетии находились минимум 14 человек, которые, по данным омбудсмена, сообщают о жестоких условиях содержания.

Автор: "Кавказский узел"

