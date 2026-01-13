Меаракишвили подала жалобу на решение суда о выдворении из Южной Осетии

Активистка Тамара Меаракишвили направила кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда о выдворении ее в Грузию.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что в отношении гражданки Грузии возбуждено уголовное дело о шпионаже. По версии силовиков, Меаракишвили, находясь в Южной Осетии, собирала и передавала информацию о стратегически важных объектах. 31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. Адвокат сообщил, что не был предупрежден о выдворении подзащитной. 3 января Меаракишвили заявила, что пока не решила, будет ли обжаловать решение суда, но хочет вернуться на родину.

Тамара Меаракишвили направила кассационную жалобу на решение Цхинвальского городского суда о выдворении ее в Грузию. "Сегодня первый рабочий день после новогодних выходных, и сегодня же я направила жалобу в суд", - рассказала Меаракишвили 12 января корреспонденту "Кавказского узла".

В тексте жалобы решение суда называется незаконным и необоснованным, нарушающим конституционные права гражданина, как материальное, так и процессуальное право. Меаракишвили отметила, что является гражданкой Южной Осетии, гражданство она приобрела "на законных основаниях в 2013 году", отказавшись от гражданства Грузии.

"Нужно было доказать, что у меня имеется гражданство Грузии, признать незаконность получения мной гражданства и прекратить данное гражданство РЮО и только затем применять административное выдворение лица. Прекращение гражданства применяется и доказывается в суде, но данные требования не рассматривались судом, а сразу было применено административное выдворение со штрафом. Данные действия носят незаконный характер, так как без прекращения гражданства лицо выдворяться за пределы страны не может, и данная статья КоАП РФ применена незаконно в отношении меня", - говорится в документе.

Также Меаракишвили напомнила, что родилась и постоянно проживала в Ленингорском районе, и, соответственно, является гражданкой Южной Осетии по праву рождения.

Меаракишвили рассказала, что подала жалобу по электронной почте. "Другого выхода не было, так как меня немедленно выдворили до обжалования или вступления решения суда в силу. Но такой возможности меня лишил Алан Гаглоев. Надеюсь, что никаких препятствий для рассмотрения жалобы создавать не будут", - говорит она.

