10:10, 11 февраля 2026

Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Южной Осетии освободили гражданина Грузии, задержанного за пересечение границы.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Южной Осетии регулярно задерживают жителей Грузии по обвинению в нарушении границы. Так, в сентябре 2025 года в Знаурском районе Южной Осетии (около села Земо Хвити Горийского муниципалитета Грузии) силовики задержали гражданина Грузии, который, по их данным, незаконно пересек границу. Мужчина заявил, что хотел навестить родственников в селе Исак-кау.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне".

Гражданин Грузии, который 9 августа 2025 года был задержан в Ахалгори (осетинское название – Ленингор), освобожден и находится на территории, контролируемой властями Грузии, сообщила Служба госбезопасности страны.

"В процессе освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии активно использовались все релевантные инструменты, имеющиеся в распоряжении центральных властей. Центральные власти, Служба государственной безопасности продолжают активную работу для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях", - цитирует заявление СГБ "Интерпрессньюс".

Информация на сайте КГБ Южной Осетии, по состоянию на 10.08 мск, недоступна. "На сайте возникла критическая ошибка", - говорится в уведомлении сайта.

Напомним, в июне 2023 года СГБ Грузии заявила о новом захвате территорий в ходе бордеризации в окрестностях села Хурвалети, где пограничники установили столбы и натянули колючую проволоку. По словам активистов, эти конструкции были установлены в 150 метрах от дома одной из жительниц. 

В июне 2025 года народный защитник Грузии обнародовал доклад о том, что за 2024 год на линии разграничения были задержаны 70 человек, из них 36 - на границе с Южной Осетией, 34 - на границе с Абхазией, в том числе две женщины и двое несовершеннолетних. К концу 2024 года в заключении в Абхазии и Южной Осетии находились минимум 14 человек, которые, по данным омбудсмена, сообщают о жестоких условиях содержания.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля 2024 года ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали грузинские аналитики.

