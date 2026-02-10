×

Кавказский узел

17:49, 10 февраля 2026

Два бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Петров и Роман Ляшенко убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 1678 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 10 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1676 бойцов из Волгоградской области.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В ходе специальной военной операции были убиты жители Камышина Евгений Петров и Роман Ляшенко, сообщила сегодня администрация города в Telegram-канале. Подробностей биографий и гибели бойцов чиновники не привели.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1676 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойца из Камышина стало известно 9 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Денис Шиков.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

