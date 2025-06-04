Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

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Вечером 3 июня 2025 года в Москве на Ярославском вокзале при большом скоплении людей был похищен 40-летний Арег Щепихин, который публиковал видео с оскорблениями в адрес чеченцев и мусульман. 4 июня власти Чечни заявили, что это было задержание, и МВД Чечни проводит проверку высказываний Щепихина по статьям о разжигании ненависти и оскорблениях чувств верующих.

Кадры похищения

3 июня 2025 года в Telegram распространилось видеозапись, на кадрах которой человека в белой футболке за руки и ноги тащат по помещению Ярославского вокзала в Москве четверо бородатых мужчин крепкого телосложения. По словам очевидцев, бородатые люди, которые "протащили через весь вокзал, а также через рамки металлоискателя" мужчину в белой футболке, были вооружены.

Мужчина кричит, что его похищает не полиция, однако никто не препятствует людям, которые его уносят. При это на кадрах видно, что похищение происходит на глазах у большого количества пассажиров.

По словам очевидцев, мужчину запихнули в багажник внедорожника Mercedes с мигалкой и госномером АМР. “Судя по акценту тех, кто заталкивал его силой в машину, по предварительным данным, это были уроженцы Чеченской Республики”, - сообщил Telegram-канал Baza. Следует отметить, что, судя по видео, в похищении Щепихина участвовали минимум шесть человек.

То, что похитители говорили по-чеченски подтвердил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов* "Судя по всему, это представители Кадырова в Москве", - написал он в своем Telegram-канале .

Что известно о похищенном

Похищенный - 40-летний Арег Щепихин, который публиковал в сети видео с оскорбительными высказываниями в адрес мусульман.

Щепихин, который позиционирует себя как предпринимателя и бизнес-коуча, регулярно публиковал видео подобного содержания. В соцсетях он использует ник KING AREG, называя себя "героем России", "визионером-инсайдером" и "министром будущего РФ".

Щепихин ведет блог в соцсети Instagram*, где регулярно выкладывает видео с оскорблениями, в том числе в адрес конкретных людей, а также мусульман, евреев и жителей Северного Кавказа.

В частности, вчера, 3 июня, в районе 14.00 мск в блоге было опубликовано два видео с оскорблениями в адрес мусульман. На первом видео Щепихин, используя большое количество матерных слов, призывает "всех армян", "кто любит армян", "спортсменов, сильных ребят" приходить в "Москва-Сити" и бить чеченцев и дагестанцев, "забирать у них карты, нал". На втором видео Щепихин призывает "запрограммировать власть на нацизм" в отношении евреев и мусульман с Северного Кавказа. Комментарии к этим публикациям ограничены.

В его блоге на 11.00 мск 4 июня всего 307 подписчиков, сделано 244 публикации.

Кто участвовал в похищении

Первая попытка задержать автомобиль в районе Сколково не увенчалась успехом – автомобиль ушел от преследования, сообщил Телеграм-канала Baza.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что автомобиль "с номерами АМР", на котором увезли Щепихина, был остановлен полицейские в районе Киевского шоссе. В машине находились водитель и два пассажира, но похищенного в машине не оказалось.

4 июня 2025 года Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу сообщило, что после обнаружения публикаций "о противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале города Москвы", сотрудники линейного управления МВД по станции Москва-Ярославская проводят проверку. В сообщении не конкретизируется, о каких противоправных действиях идет речь.

Люди, которые унесли Арега Щепихина, заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками силовой структуры и проводили оперативное мероприятия .

МВД сообщило, что столичные полицейские задержали шесть человек, которые причастны к событиям на Ярославском вокзале в Москве . “В дальнейшем принято решение о передаче материала проверки в следственные органы”, – сообщается на официальном сайте МВД.

Автомобиль, на котором увезли Щепихина, был доставлен к Ярославскому вокзалу для следственных действий, информировала Baza . Позже часть задержанных уехала в полицейской машине, другая часть – в Мерседесе.

Не похищение, а задержание

Утром 4 июня 2025 года министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в своем Telegram-канале, что Арег Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы”.

Он отметил, что МВД по Чечне с 3 июня проводит проверку в отношении Щепихина "по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии".

В публикации Дудаев называет Щепихина преступником . и поясняет, что "сотрудники правоохранительных органов", "по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье" из-за оскорбительных публикаций, а "само задержание проходило без особо жестких, насильственных действий", - заявил Дудаев в аудиосообщении в Telegram-канале.

Освобождение

Около полудня 4 июля Telegram-каналы сообщили, что Арег Щепихин находится на свободе, его отпустили около полуночи. Он находится в одном из хостелов, сообщила Baza . После того, как Щепихина увезли с вокзала, его держали в одном из кафе неподалеку от метро “Филатов луг”. По словам самого Щепихина, его пытали, чтобы выяснить, связан ли он с Украиной или оппозицией.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина был избит, “его заставили записать извинения за ранее опубликованные им оскорбительное видеозаписи в адрес чеченцев и мусульман", - говорится в публикации.

Проверка на экстремизм

Главное управление МВД по противодействию экстремизму инициировало проверку публикаций самого Арега Щепихина, который высказывал оскорбления в адрес чеченцев и мусульман перед тем, как был похищен. По сообщению ведомства, "в отношении блогера, разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики" .

*внесен в реестр иностранных агентов.

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